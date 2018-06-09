Как была устроена мировая империя Чингизидов и что мы можем взять оттуда в XXI век
Многоукладность в экономике и толерантность в сфере религии — основы процветания
Подготовка к 750-летию Золотой Орды в 2019 году затрагивает ученых не только из Татарстана, но и всех специалистов по средневековым евразийским империям. «Реальное время» публикует колонку руководителя Центра Евразийских исследований им. Г.В. Вернадского Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидата исторических наук Олега Лушникова о принципах, на которых базировалась крупнейшая мировая держава в истории и произошедшая от нее Золотая Орда.
«Три кита» евразийской империи
750-летний юбилей Золотой Орды — великого средневекового государства Евразии, предшественника современной России, ставит перед нами вопрос о ее культурном, духовном и управленческом наследии. Мирное сосуществование религий было неразрывным элементом государственной идеи и базовым принципом государственного управления в Золотой Орде. Этот порядок стал основой для трех фундаментальных принципов всех евразийских империй — политической безопасности, экономического развития и реализации общественной идеи. Это позволяло избегать серьезных конфликтов на религиозной почве как между правящим слоем и обществом, так и среди самого многоконфессионального населения империи и ее улусов.
Согласно древней притче, мир держался на «трех китах», и в истории возникновения великих держав, евразийских империй, мы также сталкиваемся с наличием следующих трех предпосылок:
- потребность в безопасности от внешней угрозы, в самосохранении у более мелких государственных образований, которые не могут по отдельности справляться с данной задачей;
- потребность в экономической безопасности и стабильном росте экономики, стремление к извлечению практической выгоды от объединения экономик нескольких государственных образований;
- идеологический фактор — цивилизационная (религиозная, имперская) идея, охватывающая общество.
Только на военном терроре Монгольская империя не могла просуществовать долго
В основе появления Монгольской империи были все три фактора. Благодаря чему она и стала супердержавой Средневековья.
Функционирование Монголосферы между 1250-м и 1350 годом привело к существованию мир-системы, состоявшей из взаимозависимых интегрированных в единое культурное и экономическое пространство макрорегионов (Европа, Средний и Ближний Восток, Центральная Азия, Индия, Китай и Великая Степь), смещению центров экономической активности, существенным сдвигам в торговой системе Евразии.
Города, особенно имперские столицы и крупные торговые центры Китая, Центральной Азии, Ирана, Кавказа, Ближнего Востока и Восточной Европы (Каракорум, Шанду, Ханбалык, Тебриз, Алмалык, Самарканд, Бухара, Ургенч, Багдад, Марага, Сарай, Булгар и др.), стали местом переплетения культур, языков, нравов, обычаев, архитектурных решений и стилей, сосредоточием ремесла, изящных искусств, храмов, академий, обсерваторий, мавзолеев, шедевров архитектуры.
Оба компонента — кочевая степь и оседлые зоны — дополняли и взаимно поддерживали друг друга, тем самым обеспечивая государству важные для его существования условия. В многонациональной империи материальная и духовная культура развивалась как результат синтеза многочисленных частей, привнесенных разными народами. Этот синтез не был механическим смешением совершенно разных культур, он проходил под влиянием творческого начала. Безусловно, только на военном терроре Монгольская империя не могла бы просуществовать столь долго.
Современные исследователи указывают на экономический фактор, способствовавший интеграции и культурному взаимовлиянию регионов Востока и Запада Евразии. И этот процесс нельзя назвать стихийным. Он направлялся экономической и культурной политикой Чингизидов.
Многообразие религий как основа империи
Бесспорно, фундаментом всего было сочетание в конфессиональной политике Монгольской империи и ее улусов имперской идеи и принципа религиозной толерантности.
Согласно Георгию Вернадскому, «монгольская экспансия была результатом комбинации многих разнородных факторов и мотивов, варьировавшихся от жадности воинов по захвату богатых трофеев до более конструктивного торгового империализма монгольских правителей и грандиозной концепции универсальной империи. Именно имперская идея стала отличительной чертой монгольского завоевательного духа, победившего примитивную ментальность феодализированного родового общества. Монгольская империя, в понимании ее лидеров, была инструментом Бога для установления порядка на Земле».
Монгольская имперская идея по замыслу Чингисхана должна была способствовать установлению «существенной гармонизации межчеловеческих отношений по всему миру через механизм тотальной власти, основанный на законах Ясы».
Успеху чингисхановской имперской идеи способствовали религиозный плюрализм, толерантность, наднациональная и надрелигиозная политика властей. В империи духовенство всех религий, равно как и церковное имущество, было освобождено от налогов и имело судебный иммунитет. Взамен обязанностью священнослужителей по отношению к монгольской власти были молитвы за правящего хана и весь род Чингизидов, помощь в дипломатических вопросах и поддержании внутреннего порядка.
Важным аспектом реализации имперской идеи являлось то, что политика веротерпимости сохранялась даже при переходе ханов в буддизм в Китае или в ислам в Иране, Средней Азии и Золотой Орде. Современные исследователи приводят факты мирного сосуществования в империи ислама, христианства разных конфессий (православные, католики, монофизиты, несториане, григориане), буддизма, конфуцианства и тенгрианства. Независимо от национальности и вероисповедания можно было сделать карьеру в монгольской армии или в имперской администрации. Христианский священник несторианского толка из Северного Китая назначался митрополитом Сирии. Мусульманин из Ирана — губернатором вьетнамской провинции, русский князь командовал войсками при штурме осетинского города в предгорьях Северного Кавказа, русские, осетинские, кипчакские войска составляли гвардию империи Юань вплоть до ее падения.
Имперская политика веротерпимости исходила вовсе не из духовной отсталости монголов, как трактуется в западной историографии, а из синкретизма идей тенгрианства и «Великой Ясы», предписания которых неукоснительно соблюдались как великими хаганами, так и правителями улусов.
В представлении кочевников Небо — Тенгри — было главным божеством, источником жизни, вечным правосудным правителем мира, которому подчинялось все. Как свидетельствуют источники, «Чингисхан не являлся убежденным приверженцем какого-либо вероисповедания, не выделял одну веру из других и не оказывал предпочтения какой-то одной, наоборот, он воздавая почести и превозносил богословов и подвижников всех учений, считая их посредниками (в общении) со Всемогущим богом, и относился с равным уважением к мусульманам, христианам, буддистам и язычникам».
Толерантность соблюдали и преемники Чингисхана на хаганском престоле. Лучше всех имперскую позицию выразил внук Чингисхана Мункэ, сравнив все веры с пальцами на руке, как разные пути, ведущие к Богу. Своим приверженцем Мункэ считали и христиане, и мусульмане, и буддисты.
Да и в улусах империи предписания Великой Ясы по религиозно-политическим вопросам соблюдались столь же строго, несмотря на личные симпатии или антипатии правителей.
Приняв ислам, Золотая Орда сохранила веротерпимость
В Улусе Джучи (Золотой Орде) внук Чингисхана Бату-хан дистанцировался и от христианства, и от ислама, равно покровительствуя обоим. За что все общины считали его своим покровителем. Преемники его стали склоняться на сторону христианства (Сартак) или ислама (Берке). Что однако не мешало и им в действовать в соответствии с традиционной чингизидской политикой в конфессиональной сфере. Так, именно при мусульманине Берке в 1261 году была основана Сарайская православная епархия. Для Золотой Орды важность толерантности в религиозных отношениях обусловливалась как сложным конфессиональным составом населения, так и геополитическими интересами.
Христианство достаточно долго и небезуспешно конкурировало в Улусе Джучи с исламом, представляя собой важный фактор, влиявший на развитие общественных и государственных структур. Причем были представлены практически все христианские направления. Активно пытались влиять на власти и Византия, и Ватикан. Сохраняли сильные позиции в Золотой Орде также несторианская и григорианская церкви. Значительные попытки прозелитизма среди населения и верхушки знати Улуса Джучи предпринимали православные деятели. Ханы Улуса Джучи оказывали покровительство всем направлениям христианства.
Если в XIII веке в государственной жизни Золотой Орды существенным было влияние христианства, то с конца XIII — начала XIV веков возросло влияние мусульман, достигнув апогея в правление Узбека и Джанибека, когда ислам стал государственной религией. В ходе этого процесса иногда допускались факты религиозных гонений на христиан, попытки пересмотра традиционных отношений с Русской церковью. Но кардинального изменения положения христианского населения и христианского духовенства не произошло. В дальнейшем ханы по-прежнему неоднократно оказывали покровительство представителям христианских церквей и часто опирались в своей политике на подвластные им христианские народы, и довольно мирное сосуществование двух религий продолжалось.
Более того, ссылки на ханские ярлыки обосновывали права церкви и в постордынский период, в спорах светской и духовной власти в Московском государстве.
Таким образом, рассматривая конфессиональную политику как в Монгольской империи, так и в ее улусах в период расцвета, и в Золотой Орде (Улусе Джучи) в частности, можно констатировать, что религиозная толерантность была неразрывным элементом государственной идеи и базовым принципом госуправления. Без которого все «три кита» евразийских империй — политическая безопасность, экономическое развитие и реализация общественной идеи — просто бы не состоялись. Что, в свою очередь, долгое время позволяло избегать серьезных конфликтов на религиозной почве как между правящим слоем и обществом, так и среди самого многоконфессионального населения империи и ее улусов. Первоначально ситуация не менялась радикально даже с принятием монгольскими правителями мировых религий (буддизма в Юань, ислама в Иране, Золотой Орде, Чагатайском улусе). Однако неизбежные процессы аккультурации Чингизидов среди населения улусов и постепенный отход от принципов Ясы Чингисхана в управлении государством стали причиной кризиса этой евразийской империи и появления на ее осколках новых государственных образований. В определенном смысле возрождение чингизидского имперского принципа конфессиональной толерантности мы можем наблюдать в Московском государстве (православие, ислам, буддизм).
Уроки Золотой Орды могут нам пригодиться и сегодня для решения сложных вопросов в многоэтнических и многорелигиозных обществах России и стран Евразии.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/101203-oleg-lushnikov-kak-byla-ustroena-mirovaya-imperiya-chingizidov
Золотая Орда это маленький "осколок" великой Монгольской империи, разорванной сепаратистами на части.
Москва является наследницей и правопреемницей не только небольшой Золотой Орды, занимавшей небольшую площадь между Волгой и Уралом, но огромной Монгольской империи, раскинувшейся от Тихого океана до Дуная.
С геополитической точки зрения отделение Золотой Орды от Монгольской империи есть акт сепаратизма, а собирание земель вокруг Москвы есть акт восстановления великой Монгольской империи.
Не случайно КНР противилась попыткам Монголии вступить в СССР и "записывает" великого монгола Чингизхана в "китайцы".
С Ваших позиций разгром булгар и уничтожение города Болгар монголами есть "наказание" за то, что булгары "отняли" "чужой кусок хлеба".
Так можно далеко зайти...
И когда сепаратисты разодрали в клочья Золотую Орду именно Москва в союзе с чингизидами, не предавшими заветы своего великого предка монгола Чингизхана, стали восстанавливать территориальную целостность сперва Золотой Орды, а затем и Монгольской империи.
Это же исторический факт, видный любому непредвзятому человеку - этот факт западноевропейские историки и политики признают с 16 века, когда началось территориальное восстановление империи Чингизхана.
Насчёт "работорговли" - советую перечитать бессмертную поэму гения Н.В.Гоголя "Похождения Чичикова, или Мёртвые души", что там Чичиков покупал и продавал?
Кстати, работорговлю в США отменили лишь через 2 года после отмены крепостного права в Российской империи - в 1863 году.
Вы уж определитесь, пожалуйста, Вы или "татарин" или "монгол".
"Татарин=монгол" так не бывает.
Русские - потомки татар, монгол и еще сотни этносов - себя за "монгол" не выдают, что не мешает им быть правопреемниками великой Монгольской империи.
Монголы были элитой Золотой Орды, подданными которой были тюрки (татары), славяне, финно-угоры и другие этносы.
Вот что пишет известный ученый Э.С.Кульпин-Губайдуллин в монографии "Золотая Орда: Судьбы поколений", С.16:
"Будучи серьезными и честными историками, Д.М.Исхаков и И.Л.Измайлов свои доказательства приводят. Они пишут, что в Улусе Джучи [Золотой Орде] ОФИЦИАЛЬНЫМ языком был НЕ тюркский, а МОНГОЛЬСКИЙ. На МОНГОЛЬСКОМ, причём с письменностью на уйгурском алфавите, велось делопроизводство и дипломатическая переписка. На МОНГОЛЬСКОМ знать говорила не только "по протоколу", но и использовала его [МОНГОЛЬСКИЙ язык] в быту. На МОНГОЛЬСКОМ записывались легенды и создавались поэмы".
Подданные монголов говорили на своих языках - тюрки (татары) на тюркском, славяне на славянском, арабы на арабском, персы на персидском, финно-угоры говорили на финно-угорских языках и т.д.
Большое количество письменных источников свидетельствует:
1. Чингиз-хан, все его министры и сановники - чёрные татары (смотри китайские летописи, например "Мэн да бэй лу" = "Полное описание монголо-татар").
2. Термины "монголо-татары" и "татаро-монголы" появились уже в самом начале 13 века, уже при жизни Чингиз-хана (смотри китайские, среднеазиатские и кавказские летописи и так называемые "Всеобщие истории").
3. Очень не глупые русские летописцы знать не знали ни о каких монголах, хотя были биты ими неоднократно и ездили за ярлыками на княжение к ним в Орду. Везде русские летописцы писали ТАТАРЫ.
С нетерпением жду Ваших опровержений. Жажду очень внятный и подробный Ваш ответ по пункту № 3.
Китайцы в чётко разделяли монгол и тюрок (татар).
Термин "монголо-татары" появился не в "самом начале 13 века", как Вы пишите, а лишь в 1823 году - и ввел его в "научный оборот" русский историк П.Н.Наумов (по какой причине ввел - это отдельный разговор).
А то что Вы наконец-то согласились, что были "Очень не глупые русские летописцы"
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/101203-oleg-lushnikov-kak-byla-ustroena-mirovaya-imperiya-chingizidov
спорить и опровергать не буду - это исторический факт.
Тем более, что пора идти зарабатывать "на кусок хлеба".
Попробуйте Вы опровергнуть уважаемых учёных Д.М.Исхакова и И.Л.Измайлова, которые утверждают, что элита Золотой Орды, т.е. монголы, говорили на монгольском языке.
Удачи.
Пока.
По Вашему ответу я понял, что письменные источники 13 века Вы не знаете, и ответить мне Вам нечем. Удачи и Вам тоже. Читайте побольше - многие источники давно опубликованы на разных языках. И никаких "монгол" (этнонима, политонима, соционима, конфессионима "монголы") в русских летописях нет и не было, хотя русские летописцы прекрасно знали правителей Золотой Орды и население Золотой Орды.
Ничего нет нового под Луной с Библейских времён...
Но в отличии от Империи Чингизхана подданные новой империи на "базе" США должны говорить только на английском языке.
А Китай пытается "реанимировать" Империю Чингизхана и тоже на "моно" основе.
Посмотрим, что получится.
Или поучаствуем "в процессе"?
На чьей стороне?
Или как свободные "игроки"?
А счеты это "камушки", нанизанные на палочки.
А камушки, "цифры", "числа" - это символы количества любых"предметов".
Помните в компьютере символы "0" и "1"? - всего два "камушка" - но на них "стоит" весь "интернет"...
"Холопу" обязательно нужен "пан" - по определению...
Но кроме людей с менталитетом "рабов" и "рабовладельцев" есть еще и "свободные люди".
Не забыли?...
Сегодняшняя свобода выбора-это выбор между чаем,кофе,колой и пепси)
Пальцев у нас 10...при чём тут "0" и "1"?
А в реальной жизни есть ещё и просто родниковая вода...