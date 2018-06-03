Ребрендинг страны картофельных полей: Беларусь рыцарей, замков и прекрасных дам

Как князья Радзивиллы, крылатые гусары и Адам Мицкевич помогают развивать исторический туризм

Фото: Марк Шишкин

«Реальное время» продолжает публиковать путевые заметки из пресс-тура для журналистов из Татарстана по Беларуси, который организовала авиакомпания «Белавиа». Поскольку пресс-тур стал возможен благодаря прямым рейсам из Минска в Казань, первую часть мы посвятили историческим связям государств, где жили предки современных татар и белорусов. Во второй части мы посмотрим на туристический бренд Беларуси с неожиданной для многих стороны.

На сутки забыть про картофель, БелАЗы и СССР

Бескрайние поля картофеля, вдоль которых колоннами едут БелАЗы, а в городах сплошной парк советского периода, где по радио играет бодрая музыка (желательно группы «Песняры») и в магазинах «те самые» продукты, — возможно, это неполный, но довольно типичный набор российских представлений о Беларуси. Продукты в Беларуси и правда хорошие, и советское наследие в городах стоит, никем не тронутое. Конечно, БелАЗы по дорогам просто так не ездят, а вместо картофеля повсюду желтым цветом цветет рапс, но дело вообще не в этом.

Классический советский период в истории Беларуси — это даже не 70, а без малого 50 лет после войны. Неслучайно День независимости в современной Беларуси отмечается 3 июля, когда в 44-м году советские войска вошли в Минск. После этого на пепелище была отстроена страна, образ которой накрепко засел в массовых представлениях. Войну не пережило множество памятников средневековой архитектуры и 186 сожженных немцами деревень. По ту сторону войны осталось еврейское население, некогда определявшее облик городов и местечек.

Независимая Беларусь не ограничивает свою историю послевоенными советскими десятилетиями. Особенно это заметно по тем достопримечательностям, которые белорусы в первую спешат показать своим гостям. Для любителей здесь найдутся разные форматы агротуризма и можно заказать экскурсию на БелАЗ, но если вы приехали на два-три дня, один из них вам точно предложат посвятить осмотру старинных замков. Для многих это сюрприз, но по части средневекового рыцарского антуража Беларусь может запросто конкурировать и со странами Балтии, куда требуется оформление виз, и с Западной Украиной, которая потеряла российского туриста с 2014 года.

Живописные старинные крепости достались Беларуси в наследство от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой



В Несвиж к Сиротке, Рыбоньке и Пане Коханку

Живописные старинные крепости достались Беларуси в наследство от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, которые здесь никогда не назовут Литвой и Польшей. Согласно местной исторической науке, Великое княжество Литовское — это белорусское государство, c XIII века объединенное под властью литовской династии Гедиминовичей. Нынешняя же Литва — Жемайтия и Аукштайтия — это лишь периферия для средневековых литвинов. Речь Посполитая — не Польша, а объединение Королевства Польского с тем же Великим княжеством Литовским. Да и для жителей Московской Руси интервенты, оккупировавшие Москву в 1610-м, были прежде всего «литовскими людьми».

Несвижский замок, что в полутора часах езды от Минска, лишился своих мощных оборонительных сооружений во время шведского нашествия в 1706 году. Тем не менее роскошный дворцовый комплекс с большой исторической нагрузкой можно назвать самым эффектным замком Беларуси. Это родовое гнездо очень богатых и очень могущественных князей Радзивиллов, происхождение которых теряется в легендах, относящихся к первым шагам Великого княжества Литовского. Титул князей Священной Римской империи Радзивиллы получили в 1547 году от императора Карла V (того самого, для кого Кортес завоевывал ацтеков, а Писарро — инков).

Как во многих аристократических родах, в семействе Радзивиллов были распространены прозвища, часто забавные для русского слуха. Николай Христофор Радзивилл «Сиротка», живший в XVI веке, — строитель замка и Фарного костела в Несвиже. Михаил Казимир Радзивилл «Рыбонька», живший в XVIII веке, возродил разрушенный шведами замок и прославился как эффективный менеджер (без кавычек), организовавший мануфактуры по производству фаянса и пошиву поясов — главного аристократического атрибута. Кароль Станислав Радзивилл «Пане Коханку» прослыл оригиналом. Один раз засыпал весь Несвиж солью, чтобы среди лета устроить катание на санях. В 1784 году закатил чрезвычайно богатый многодневный прием в честь последнего короля Речи Посполитой Станислава Понятовского с той только целью, чтобы отказать в кредите. Последние Радзивиллы покинули Несвиж в 1939 году и отправились прямиком в Москву к Лаврентию Берии. Благодаря усилиям итальянской дипломатии их обменяли на коммунистического лидера Пальмиро Тольятти.

Во время Второй мировой замок использовался под госпиталь для офицеров Люфтваффе, а затем до 2001 года был санаторием. Часть интерьеров за это время была утрачена. Музей открылся только в 2012 году после длительных работ по реставрации. Сейчас невооруженным глазом сложно понять, что в залах «родное», а что восстановленное. В залах, увешенных сарматскими портретами владельцев замка, охотничьими трофеями и гербовыми знаками всегда много туристов. Здесь показывают театральные машины XVIII столетия, имитирующие звук дождя и волнение моря. Когда-то такими пользовался князь Рыбонька, организовавший в Несвиже театр. Рассказывают о высокой аристократической кухне, где в меню были кабаньи головы, фаршированные перепелами; медвежьи лапы под вишневым сиропом; бобровые хвосты, фаршированные белужьей икрой; губы и ноздри лося. Подводят к тайному ходу из мужской половины замка в женскую.

Несвижский замок — это родовое гнездо очень богатых и очень могущественных князей Радзивиллов



Покинув пропитанные историей княжеские покои или украшенный иерусалимскими крестами Фарный костел, вы можете случайно услышать, как в ближайшем кафе голос Сергея Трофимова страдает о запретной любви вместе со снегирями, которые у него за окошком. Ну и что с того? Как будто португальские и итальянские песни не о том же. Зато культурное пространство примерно одинаковое и не требуется никаких виз.



Кинематографический замок в Мире и замок-воин в Новогрудке

Замок в местечке Мир идеально предназначен для того, чтобы к нему на белом коне подъезжал храбрый принц, в башне томилась прекрасная принцесса, а на дворе разлегся огнедышащий дракон. Как и Несвижский замок, построен он в XVI столетии. Несмотря на высокие 25-метровые башни и внушительные стены, цель постройки — вовсе не оборона страны от вражеских орд. Просто местному землевладельцу Юрию Ильиничу позарез был нужен графский титул, а для этого требовался замок в собственности. А если строить замок, то пусть он и выглядит соответствующим образом. После Ильиничей Мирский замок до начала XIX века оказался в составе владений Радзивиллов. После войны 1812 года, где Радзивиллы поддержали Наполеона, перешел Витгенштейнам, и уже в конце XIX века — к древнему белорусскому шляхетскому роду Святополк-Мирских. Они приобрели его исключительно из-за созвучия со своей фамилией.

Современный Мирский замок — музейный комплекс, одну половину которого занимает отель. Благодаря близости к трассе прямо в замке останавливаются многие туристы. Есть ресторан, конференц-зал и даже лифт. В музейных залах — рыцарские доспехи, коллекция старинных ковров-шпалер с античными сюжетами, предметы роскоши прошлых эпох. В этой истории отметился даже Александр Сергеевич Пушкин, который был поклонником Стефании Радзивилл-Витгенштейн — последней владелицы Мира из рода Радзивиллов. Романтический облик Мирского замка привлекает сюда женихов и невест из Минска и других мест Беларуси.

Меньше повезло замку в Новогрудке, который сначала рушили московские войска, а потом шведы. Две оставшиеся башни-руины и на вершине крутого холма намекают, что это был серьезный военный объект, который неслучайно вызывал интерес противника. Строить его начали еще в XIV веке как резиденцию великих князей литовских. А веком ранее в Новогрудке разместил свою столицу основатель Великого Княжества Литовского Миндовг. У подножья замковой горы в целости и сохранности костел, где в 1423 году король Польши Владислав II Ягелло заключил последний из своих четырех браков. Это тот самый литовский князь Ягайло, который шел на подмогу к Мамаю во время Донского побоища. Здесь же родина Адама Мицкевича — главного польского поэта, которого в Беларуси считают своим. Количество памятных мест, имен и событий с трудом умещается в повседневность провинциального городка. Но именно за этим сюда едут туристы из Польши, Литвы и разных мест самой Беларуси.





Две оставшиеся башни-руины и на вершине крутого холма намекают, что замок был серьезным военным объектом



Поиграть в Средневековье и вернуться к привычному отдыху

Исторический туризм в Беларуси — отрасль сравнительно молодая, как и вся туриндустрия, рассчитанная на зарубежных гостей. Поэтому она не успела закоснеть в старых, скучных и неинтересных формах. Протестировать, хакнуть, попробовать белорусское Средневековье и раннее Новое время может каждый. Интерактивные программы есть во всех замковых музейных комплексах.

Целиком и полностью этой задаче посвящен парк-музей интерактивной истории «Сула» — огромный участок на месте старого шляхетского поместья, где есть пруд, мельница, множество построек и представлена вся история страны с древнейших времен. Любой период может стать аттракционом. Можно поплавать на драккаре и пометать боевой топор, как варяги правившего здесь князя Рогволда. Попробовать выпить стопку местного лицензионного самогона с сабли как шляхтичи в Речи Посполитой. Для детей разыграют старый крестьянский рождественский спектакль.

В Татарстане, где много работают с местной историей и туризмом, таких разноплановых комплексов пока нет. И в целом у белорусов есть чему поучиться. Так элегантно воскрешать эпохи, стертые катастрофами XX века. Так умело отстаивать свои национальные символы рядом с амбициозными историческими концепциями Польши, России и Литвы. При этом давать туристу выбор, подсказывая, что, если вы устали от замков и крылатых гусар, есть Беларусь более похожая на ваши шаблоны. Это ли не предпринимательское мастерство?

Продолжение следует

1 / 43 Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин