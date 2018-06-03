Ребрендинг страны картофельных полей: Беларусь рыцарей, замков и прекрасных дам
Как князья Радзивиллы, крылатые гусары и Адам Мицкевич помогают развивать исторический туризм
«Реальное время» продолжает публиковать путевые заметки из пресс-тура для журналистов из Татарстана по Беларуси, который организовала авиакомпания «Белавиа». Поскольку пресс-тур стал возможен благодаря прямым рейсам из Минска в Казань, первую часть мы посвятили историческим связям государств, где жили предки современных татар и белорусов. Во второй части мы посмотрим на туристический бренд Беларуси с неожиданной для многих стороны.
На сутки забыть про картофель, БелАЗы и СССР
Бескрайние поля картофеля, вдоль которых колоннами едут БелАЗы, а в городах сплошной парк советского периода, где по радио играет бодрая музыка (желательно группы «Песняры») и в магазинах «те самые» продукты, — возможно, это неполный, но довольно типичный набор российских представлений о Беларуси. Продукты в Беларуси и правда хорошие, и советское наследие в городах стоит, никем не тронутое. Конечно, БелАЗы по дорогам просто так не ездят, а вместо картофеля повсюду желтым цветом цветет рапс, но дело вообще не в этом.
Классический советский период в истории Беларуси — это даже не 70, а без малого 50 лет после войны. Неслучайно День независимости в современной Беларуси отмечается 3 июля, когда в 44-м году советские войска вошли в Минск. После этого на пепелище была отстроена страна, образ которой накрепко засел в массовых представлениях. Войну не пережило множество памятников средневековой архитектуры и 186 сожженных немцами деревень. По ту сторону войны осталось еврейское население, некогда определявшее облик городов и местечек.
Независимая Беларусь не ограничивает свою историю послевоенными советскими десятилетиями. Особенно это заметно по тем достопримечательностям, которые белорусы в первую спешат показать своим гостям. Для любителей здесь найдутся разные форматы агротуризма и можно заказать экскурсию на БелАЗ, но если вы приехали на два-три дня, один из них вам точно предложат посвятить осмотру старинных замков. Для многих это сюрприз, но по части средневекового рыцарского антуража Беларусь может запросто конкурировать и со странами Балтии, куда требуется оформление виз, и с Западной Украиной, которая потеряла российского туриста с 2014 года.
В Несвиж к Сиротке, Рыбоньке и Пане Коханку
Живописные старинные крепости достались Беларуси в наследство от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, которые здесь никогда не назовут Литвой и Польшей. Согласно местной исторической науке, Великое княжество Литовское — это белорусское государство, c XIII века объединенное под властью литовской династии Гедиминовичей. Нынешняя же Литва — Жемайтия и Аукштайтия — это лишь периферия для средневековых литвинов. Речь Посполитая — не Польша, а объединение Королевства Польского с тем же Великим княжеством Литовским. Да и для жителей Московской Руси интервенты, оккупировавшие Москву в 1610-м, были прежде всего «литовскими людьми».
Несвижский замок, что в полутора часах езды от Минска, лишился своих мощных оборонительных сооружений во время шведского нашествия в 1706 году. Тем не менее роскошный дворцовый комплекс с большой исторической нагрузкой можно назвать самым эффектным замком Беларуси. Это родовое гнездо очень богатых и очень могущественных князей Радзивиллов, происхождение которых теряется в легендах, относящихся к первым шагам Великого княжества Литовского. Титул князей Священной Римской империи Радзивиллы получили в 1547 году от императора Карла V (того самого, для кого Кортес завоевывал ацтеков, а Писарро — инков).
Как во многих аристократических родах, в семействе Радзивиллов были распространены прозвища, часто забавные для русского слуха. Николай Христофор Радзивилл «Сиротка», живший в XVI веке, — строитель замка и Фарного костела в Несвиже. Михаил Казимир Радзивилл «Рыбонька», живший в XVIII веке, возродил разрушенный шведами замок и прославился как эффективный менеджер (без кавычек), организовавший мануфактуры по производству фаянса и пошиву поясов — главного аристократического атрибута. Кароль Станислав Радзивилл «Пане Коханку» прослыл оригиналом. Один раз засыпал весь Несвиж солью, чтобы среди лета устроить катание на санях. В 1784 году закатил чрезвычайно богатый многодневный прием в честь последнего короля Речи Посполитой Станислава Понятовского с той только целью, чтобы отказать в кредите. Последние Радзивиллы покинули Несвиж в 1939 году и отправились прямиком в Москву к Лаврентию Берии. Благодаря усилиям итальянской дипломатии их обменяли на коммунистического лидера Пальмиро Тольятти.
Во время Второй мировой замок использовался под госпиталь для офицеров Люфтваффе, а затем до 2001 года был санаторием. Часть интерьеров за это время была утрачена. Музей открылся только в 2012 году после длительных работ по реставрации. Сейчас невооруженным глазом сложно понять, что в залах «родное», а что восстановленное. В залах, увешенных сарматскими портретами владельцев замка, охотничьими трофеями и гербовыми знаками всегда много туристов. Здесь показывают театральные машины XVIII столетия, имитирующие звук дождя и волнение моря. Когда-то такими пользовался князь Рыбонька, организовавший в Несвиже театр. Рассказывают о высокой аристократической кухне, где в меню были кабаньи головы, фаршированные перепелами; медвежьи лапы под вишневым сиропом; бобровые хвосты, фаршированные белужьей икрой; губы и ноздри лося. Подводят к тайному ходу из мужской половины замка в женскую.
Покинув пропитанные историей княжеские покои или украшенный иерусалимскими крестами Фарный костел, вы можете случайно услышать, как в ближайшем кафе голос Сергея Трофимова страдает о запретной любви вместе со снегирями, которые у него за окошком. Ну и что с того? Как будто португальские и итальянские песни не о том же. Зато культурное пространство примерно одинаковое и не требуется никаких виз.
Кинематографический замок в Мире и замок-воин в Новогрудке
Замок в местечке Мир идеально предназначен для того, чтобы к нему на белом коне подъезжал храбрый принц, в башне томилась прекрасная принцесса, а на дворе разлегся огнедышащий дракон. Как и Несвижский замок, построен он в XVI столетии. Несмотря на высокие 25-метровые башни и внушительные стены, цель постройки — вовсе не оборона страны от вражеских орд. Просто местному землевладельцу Юрию Ильиничу позарез был нужен графский титул, а для этого требовался замок в собственности. А если строить замок, то пусть он и выглядит соответствующим образом. После Ильиничей Мирский замок до начала XIX века оказался в составе владений Радзивиллов. После войны 1812 года, где Радзивиллы поддержали Наполеона, перешел Витгенштейнам, и уже в конце XIX века — к древнему белорусскому шляхетскому роду Святополк-Мирских. Они приобрели его исключительно из-за созвучия со своей фамилией.
Современный Мирский замок — музейный комплекс, одну половину которого занимает отель. Благодаря близости к трассе прямо в замке останавливаются многие туристы. Есть ресторан, конференц-зал и даже лифт. В музейных залах — рыцарские доспехи, коллекция старинных ковров-шпалер с античными сюжетами, предметы роскоши прошлых эпох. В этой истории отметился даже Александр Сергеевич Пушкин, который был поклонником Стефании Радзивилл-Витгенштейн — последней владелицы Мира из рода Радзивиллов. Романтический облик Мирского замка привлекает сюда женихов и невест из Минска и других мест Беларуси.
Меньше повезло замку в Новогрудке, который сначала рушили московские войска, а потом шведы. Две оставшиеся башни-руины и на вершине крутого холма намекают, что это был серьезный военный объект, который неслучайно вызывал интерес противника. Строить его начали еще в XIV веке как резиденцию великих князей литовских. А веком ранее в Новогрудке разместил свою столицу основатель Великого Княжества Литовского Миндовг. У подножья замковой горы в целости и сохранности костел, где в 1423 году король Польши Владислав II Ягелло заключил последний из своих четырех браков. Это тот самый литовский князь Ягайло, который шел на подмогу к Мамаю во время Донского побоища. Здесь же родина Адама Мицкевича — главного польского поэта, которого в Беларуси считают своим. Количество памятных мест, имен и событий с трудом умещается в повседневность провинциального городка. Но именно за этим сюда едут туристы из Польши, Литвы и разных мест самой Беларуси.
Поиграть в Средневековье и вернуться к привычному отдыху
Исторический туризм в Беларуси — отрасль сравнительно молодая, как и вся туриндустрия, рассчитанная на зарубежных гостей. Поэтому она не успела закоснеть в старых, скучных и неинтересных формах. Протестировать, хакнуть, попробовать белорусское Средневековье и раннее Новое время может каждый. Интерактивные программы есть во всех замковых музейных комплексах.
Целиком и полностью этой задаче посвящен парк-музей интерактивной истории «Сула» — огромный участок на месте старого шляхетского поместья, где есть пруд, мельница, множество построек и представлена вся история страны с древнейших времен. Любой период может стать аттракционом. Можно поплавать на драккаре и пометать боевой топор, как варяги правившего здесь князя Рогволда. Попробовать выпить стопку местного лицензионного самогона с сабли как шляхтичи в Речи Посполитой. Для детей разыграют старый крестьянский рождественский спектакль.
В Татарстане, где много работают с местной историей и туризмом, таких разноплановых комплексов пока нет. И в целом у белорусов есть чему поучиться. Так элегантно воскрешать эпохи, стертые катастрофами XX века. Так умело отстаивать свои национальные символы рядом с амбициозными историческими концепциями Польши, России и Литвы. При этом давать туристу выбор, подсказывая, что, если вы устали от замков и крылатых гусар, есть Беларусь более похожая на ваши шаблоны. Это ли не предпринимательское мастерство?
Продолжение следует
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым