EVOO в Казани: под лучами итальянского солнца и с окном в кухню

В клубном отеле Korston после реконструкции открылся итальянский ресторан

Фото: Максим Платонов

В клубном отеле Korston состоялось открытие итальянского ресторана EVOO, заведение сменило дизайн и обновило меню. Теперь в один миг посетители смогут перенестись из Казани, которая даже летом бывает холодной, в солнечную Италию, где гостеприимство — принцип бытия, а качественные и свежие ингредиенты — залог потрясающего вкуса блюд.

«Мы хотим показать нашим гостям, что у нас все качественно, вкусно»



Первое отличие, которое замечают постоянные гости клубного отеля Korston и ресторана, — это новый интерьер. Желто-коричневую гамму, которую многие считали скучноватой, ЕVOO сменил на смелую бирюзовую. Перед взором посетителей раскинулись пейзажи прибрежных итальянских городков. Даже от вида ласкового моря и согретых солнцем уютных домиков становится теплее. Особенно когда в Казани даже летом идет снег.

Второе нововведение обновленного EVOO, которое согревает не только тело, но и душу, — открытая кухня. Окно в «сердце» ресторана буквально прорубили, убрав стену, которая отделяла бар от святая святых — места, где создаются кулинарные шедевры. Теперь кухня не скрыта от глаз гостей, а открыта.

Мы хотим показать нашим гостям, что у нас все качественно, вкусно, мы ничего не скрываем от них и всегда рады накормить.

— Мы хотим показать нашим гостям, что у нас все качественно, вкусно, мы ничего не скрываем от них и всегда рады накормить, — комментируют сотрудники ЕVOO решение открыть кухню.

Сидя в зале, можно наблюдать, как готовят блюда, наслаждаться слаженной работой поваров, а потом и вкусом изысканной итальянской кухни.



«Мы оставили классическое итальянское меню, но оживили его гастрономией»

— Я большое внимание уделил кухне, сам чертил ее план, занимался подбором оборудования, у нас появилась дровяная печь, на которой мы готовим стейки, мы полностью обновили посуду, на 80% обновили меню. Это была сложная работа, но интересная, потому что делать с нуля — это легко, а создать что-то новое на базе традиционного, того, за что нас любят гости, не обмануть их ожидания — это непросто. Но я думаю, что у нас получилось, — говорит бренд-шеф-повар Korston Илья Фролов.

Кстати, EVOO — это аббревиатура, расшифровывается как Extra Virgin Olive Oil. Оливковое масло — незаменимый ингредиент итальянской кухни. К удовольствию гостей традиционные итальянские блюда — это не только различные виды паст, но и новинки средиземноморской кухни и вкуснейшие десерты.

Делать с нуля – это легко, а создать что-то новое на базе традиционного, того, за что нас любят гости, не обмануть их ожидания – это непросто.

— Мы оставили классическое итальянское меню, но оживили его гастрономией, интересными сочетаниями и яркими вкусами. Мы делаем сыр и коптим мясо, мы обновили десертную карту, оставив классические чизкейки, тирамису, профитроли, но дав им иную интерпретацию. Они стали ярче, ароматнее, — знакомит Илья Фролов с новым меню.

В день большого открытия ресторана посетители могли познакомиться с поварами — они совершили дефиле по залу под аплодисменты гостей. Особо любопытные могли наблюдать за процессом приготовления блюд непосредственно у барной стойки, а те, кто уединился в глубине зала, вдали от открытой кухни, — на экранах, на них транслировалось видео с кухни.



Тихая гавань, в которой можно отвлечься от суеты большого города



Гостям приготовили небольшие сюрпризы. Познакомиться с итальянской кухней предложили, не выбрав блюдо из меню, а поучаствовав в беспроигрышной лотерее. В гигантские макароны поместили записочки с названиями яств. Официанты подходили к столикам и предлагали вытянуть из вазы макаронину.

Презентацию обновленного EVOO не пропустили известные казанцы. Среди гостей заметили блогера и победительницу шоу «Холостяк» Дарью Канануху, гендиректора АО «Татмедиа» Андрея Кузьмина, заместителя директора ГТРК «Татарстан» Тауфика Сагитова, ведущих местных ТВ-каналов.

— Наши рестораны были сданы в 2006 году, пришло время их обновлять. Мы полностью реконструировали бальный зал, Selfie bar, Ju-Ju bar и в этом году — итальянский ресторан ЕVOO. Мы сегодня вас пригласили, чтобы вместе отметить открытие. Мы надеемся, что прекрасная кухня и уютный дизайн порадуют вас и ваших друзей. Добро пожаловать в настоящую Италию в Казани! — поприветствовал собравшихся Раис Сахипович Мубаракзянов, генеральный директор ООО «Корстон-Казань».

EVOO рассчитан на 80 гостей и позиционируется как ресторан для спокойного отдыха — тихая гавань, в которой можно отвлечься от суеты большого города. Средний чек составляет около 1500 рублей, включая алкогольные напитки. Кстати, винная карта также приятно удивит — к удовольствию гостей расширенная карта бара, составленная талантливым сомелье.

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