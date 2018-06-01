Зидан возглавит сборную Франции? Узнаем после провала трехцветных на ЧМ-2018

Президент «Реала» не спал всю ночь

Вчера днем главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан созвал пресс-конференцию, на которой огорошил собравшихся журналистов (и весь футбольный мир) известием о своем уходе из команды. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский рассказывает, что ждет «Королевский клуб» и самого Зидана в самое ближайшее время, в колонке, написанной для «Реального времени».

В январе фанаты «Реала» еще не знали, что будут плакать по Зизу

В 14.00 Зидан неспешно вошел в пресс-зал, уселся в кожаное кресло и спустя некоторое время произнес: «Я принял решение покинуть «Реал». Так будет лучше для всех: для меня, команды и клуба. «Реалу» нужны новые идеи, новый голос, новый тренер, а мне надо двигаться дальше». Зидан пробыл на посту тренера мадридцев всего 2 года и 5 месяцев, однако у всех возникло ощущение: с ним из «Реала» уходит целая эпоха. Многие болельщики «сливочных» не сдерживали слез, хотя в январе представить себе это было почти невозможно.

Первый месяц 2018-го стал самым черным для Зизу в «Реале». Команда откровенно валилась в чемпионате и радовала недоброжелателей результатами в Кубке Испании. Если ничья с «Нумансией» не повлияла на продвижение в Кубке, то игра с «Леганесом» навсегда войдет в анналы мадридской истории. Домашнее поражение со счетом 1:2 отправило в полуфинал команду, проводящую всего второй сезон в Ла Лиге. «Мы не можем быть довольны текущим сезоном. Мы до сих пор не обеспечили себе место в четверке и вылетели из Кубка Испании. Однако у нас есть шанс спасти сезон», — упрямо утверждал Зидан.

Зинедин Зидан: «Я принял решение покинуть «Реал». Так будет лучше для всех: для меня, команды и клуба. «Реалу» нужны новые идеи, новый голос, новый тренер, а мне надо двигаться дальше». Фото Ángel Martínez (realmadrid.com)



Зидан не «хореограф», как Гвардиола

Зизу не является футбольным «хореографом», как Гвардиола, не прививает команде «солдафонский» футбол а-ля Капелло и не отличается использованием неординарных психологических методик, как Моуриньо. Тогда за счет чего Зидан возвысился над ними всеми? До самого последнего матча с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов ответ был совсем неочевиден — многие всерьез утверждали, что Зизу просто везет.

Однако после потрясающей победы в Киеве стало понятно: Зидан как никто другой умеет прививать команде психологию победителей. Именно на ней француз строил игру «Реала» все это время. Матч его команды в ЛЧ против «Вольфсбурга» в апреле 2016-го завершился победой немцев — 2:0. Однако в ответной игре «Реал» разгромил «волков» 3:0 и прошел дальше. Тогда все удивились воле к победе мадридцев. Со временем вырванные на зубах 3 очка стали для «Реала» нормой.

Справился с капризным Роналду, недовольным Бэйлом

В своей автобиографии Карло Анчелотти очень много рассуждает о важности выстраивания взаимоотношений с лидерами команды. В своей книге Зидан об этом не писал вообще, однако именно он вывел футбольную психологию на новый уровень. Весь сезон «Реал» провел в режиме турбулентности, но Зизу всякий раз удавалось справиться с капризным Роналду, недовольным Бэйлом и магическим образом влиять на болельщиков. По ходу сезона те даже требовали отставки Зидана, но француз постоянно находил нужные слова и сглаживал весь негатив.

Весь сезон «Реал» провел в режиме турбулентности, но Зизу всякий раз удавалось справиться с капризным Роналду, недовольным Бэйлом и магическим образом влиять на болельщиков. Фото realmadrid.com



Буквально вчера испанские журналисты написали о небольшом конфликте перед игрой с «Ливерпулем». Бэйл пригрозил уйти из «Реала», если не войдет в стартовый состав на финал ЛЧ; его настроение было ужасным. И, как мы помним, именно Бэйл решил исход финала.

— Я сказал ему: «Реал» — это «Реал», здесь самая высокая конкуренция в мире. Я понимаю чувства Гарета и знаю, что он заслуживает больше игрового времени, но попросил его все же выложиться в финале, — признался Зидан, выжавший из возможного конфликта потрясающий результат.

Президент «Реала» не спал всю ночь

Рядом с Зиданом на пресс-конференции сидел Флорентино Перес. «Решение об уходе Зидана стало для нас ударом. О нем Зинедин сообщил мне буквально вчера вечером, после чего я не мог заснуть всю ночь», — сказал президент «Реала». Кто же теперь вместо Зизу? Первый вопрос из зала был ожидаем, но Перес наотрез отказался на него отвечать. Такой клуб, как «Реал», не подписывает тренера за один день.

Слухи отправляют в Мадрид самого Арсена Венгера, однако фаворитом в гонке за мадридское кресло считается Маурисио Почеттино. «Я скорее буду работать на своей ферме в Аргентине, чем возглавлю «Барсу», — одной этой фразой Почеттино влюбил в себя мадридских болельщиков. Его «Тоттенхэм» показывает искренний атакующий футбол и прогрессирует с каждым новым сезоном.

Фаворитом в гонке за мадридское кресло считается Маурисио Почеттино. Фото eurosport.ru



Однако есть у Почеттино один серьезный недостаток: отсутствие железной психологии победителя. Будучи игроком, Маурисио выступал за скромный «Эспаньол», а в качестве тренера «Тоттенхэма» не выиграл пока ничего. По схожей причине сомнителен и выбор Венгера. Болельщики «Реала» все больше говорят о Рауле, но тот вместе с Хави Алонсо недавно возглавил молодежку «сливочных».

Где окажется Зидан

«Я не ищу себе новый клуб и уж тем более у меня нет ни с кем договоренностей», — сказал Зинедин Зидан, чем пресек распространение разнообразных слухов. «ПСЖ», «Арсенал» и «Челси» уже заняты новыми тренерами, а в условный «Тоттенхэм» ему идти нет смысла. В ближайшее время Зидан отправится в отпуск, а новости о его будущем появятся уже после ЧМ-2018. С немалой долей вероятности можно предположить, что он возглавит сборную Франции в случае ее провала на мундиале. На клубном уровне Зизу выиграл уже все, что можно. Остались две вершины: чемпионат мира и Евро.