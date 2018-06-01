УНИКС сыграет в «Финале четырех», но вопросы остаются

Четвертьфинальная серия чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Нижним Новгородом» изначально в плане бедности интриги шла второй после противостояния ЦСКА — ВЭФ. Однако именно отчетная серия, в отличие от трех остальных, дожила до четвертого поединка. А должна была продлиться и до пятой игры, не случись шального «залета» от Эжима на последних секундах матча №2. Вернувшись домой, казанцы сняли все вопросы, легко одолев (101:86) обескровленную и психологически опустошенную команду Зорана Лукича. Но радоваться выходу в «Финал четырех» преждевременно — при таких перепадах в игре ловить с «Химками» или ЦСКА подопечным Прифтиса будет нечего, считает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Команда сейчас полностью опустошена»

Сопоставляя игру соперников, ничего серьезного от подопечных Зорана Лукича специалисты не ждали, отмечая, что единственным аргументом в пользу нижегородцев могут быть разве что родные стены. Стены эти, действительно, хозяев заводили и гнали — аура в «Нагорном» удивительная; кто бы здесь ни играл — баскетболисты или хоккеисты «Торпедо», публика неизменно становится для хозяев шестым полевым игроком. Но признаем честно — до четвертого матча, несмотря на то, что казанцы вели в серии 2:1, «Нижний Новгород» выглядел лучше. По крайней мере, в обоих домашних матчах.

Парадоксально, но длинная скамейка УНИКСа в гостевых поединках обернулась против самой команды. Когда каждый из игроков чувствует, что если у него игра не пойдет, его легко заменит не уступающий в классе дублер, притупляется чувство ответственности, приходит вальяжность и расслабленность. Что, собственно, и произошло. У соперника же — иная картина. «Дублеров» в этом отряде «космонавтов» нет — по уровню с казанцами можно сопоставить только игроков стартового состава. Но каждый из них — и Панин с его спортивной злостью, и Еловац, начинающий попадать с любой дистанции, даже не успев размяться, и Одум, и Стребков с Губановым — понимают, что за ними никого. И вообще, честно говоря, жаль их было, когда удача улыбнулась Эжиму с тем шальным броском — победу хозяева и в матче №3 заслужили больше гостей.

Этот бросок, конечно, «НН» психологически надломил. Примерно как немецких хоккеистов шайба Гусева, заброшенная россиянами в меньшинстве в самом конце основного времени олимпийского финала. Признал это и Лукич: «Наша команда сейчас полностью опустошена… В оставшееся до следующего матча время постараемся вытащить команду из той психологической ямы, в которую мы сейчас попали…». Что до Прифтиса, то, признав, что каждая игра против «НН» «оборачивается для нашей команды испытанием», тренер пояснил, что залог победы в четвертом матче и в серии он видит в «энергии и физике» (вот здесь, собственно, длинная скамейка УНИКСа и должна была себя проявить).

Что до Прифтиса, то, признав, что каждая игра против «НН» «оборачивается для нашей команды испытанием», тренер пояснил, что залог победы в четвертом матче и в серии он видит в «энергии и физике»



«Нижний Новгород» приехал сражаться

Владимир Веремеенко, пропустивший из-за повреждения два с половиной матча, на разминку вместе с партнерами вышел и казался здоровым. Тем не менее в старте Лукич выпустить форварда не рискнул. У хозяев на паркет вышли Колом, Колесников, Эжим, Локетт и Шуховцов на позиции центрового. В середине первой четверти «Нижний» ушел вперед на 9 очков — похоже, опытный наставник команды сумел-таки вытащить своих парней из «психологической ямы». Прифтис стал ротировать состав — появились Ласме, Смит и Ндур, на площадке не осталось россиян, да и почти не осталось светлокожих. Губанов в начале второй половины четверти настрелял всего на 2 очка меньше, чем весь УНИКС (11 против 13), и вспомнилось, как в Казани (не при Прифтисе, конечно) этот мастер полировал лавку.

Сигнал партнерам к началу сопротивления дал возвращенный на площадку Колесников, выгрызший мяч под своим щитом и в падении адресовавший его Понкрашову. Хозяева включили «второй темп», сделали несколько перехватов и начали подсаживать соперника на фолы. Их успешно реализовал тот же Колесников, вообще проводящий отличную серию. Лукич дал передышку Панину и Еловацу, и счет к концу четверти сравнялся — 24:24, причем перед самым перерывом у казанцев в ходе долгой позиционной атаки было два прекрасных шанса впервые в матче выйти вперед. Тем не менее стартовая десятиминутка показала, что обещание Лукича сражаться было неголословным.

Веремеенко напомнил о себе казанским болельщикам

То, что Понкрашову не удалось на исходе первой четверти, разыгрывающий хозяев компенсировал в самом начале второй — трехочковый, и его команда повела. Повела совсем немного, но «НН», имеющий после 10 минут 80% попаданий издали, стал промахиваться с дистанции. Зато Панин вернулся на паркет, да не один, а с Веремеенко, и с их помощью гостям удалось зацепиться за результат.

Опасность подкралась к дружине Лукича с другой стороны. Еще не наступила середина второго периода, а почти вся основа имела уже по два фола, Панин же и вовсе три. Но, неизбежно рискуя, гости не сбавляли активности в борьбе, и одним из лучших в этом компоненте был Веремеенко. Он оборонял свой щит, перехватывал, зарабатывал штрафные — как же не хватало «Нижнему» 34-летнего корифея в предыдущих играх! Дав отдохнуть Губанову, Веремеенко, даже смазав два броска «с точки», свою миссию выполнил. Вот только для Панина зажегся желтый сигнал светофора — четвертое персональное замечание. Но игроки его темперамента вообще редко «доживают» до финальной сирены.

УНИКС нанес нижегородцам двойной удар в виде «трешек» Ндура и Колома



За полторы минуты до большого перерыва почти единовременно УНИКС нанес нижегородцам двойной удар в виде «трешек» Ндура и Колома — такого большого отрыва (47:41) в пользу хозяев «Баскет-холл» этим вечером еще не видел и трибуны отметили это событие овациями. У подопечных Прифтиса окончательно проснулась здоровая злость, и они заставили оппонентов совершить подряд несколько детских потерь мяча. Первая половина встречи завершилась с отрывом «+6» в пользу хозяев, и было интересно, означает ли это казанское ускорение начало перелома в игре или крепкие духом соперники еще смогут собрать последние силы на очередной камбэк.

И все-таки перелом!

Третья четверть во всех предыдущих играх серии становилась для УНИКСа прямо заколдованной — они каждый раз ее проигрывали. На этот раз начали казанцы резво — Стребков с Узинским только ценой нарушений смогли сдержать хозяйский натиск. Но ненадолго. «НН» начал буксовать, не справляясь с командной скоростью подопечных Прифтиса, проигрывать свой щит, делать заторможенные, легко читаемые передачи. После двух подряд «двушек» от Локетта и скидки Колома на кольцо на Ласме разрыв в счете достиг 16 очков — 61:45. Да, перелом все-таки наступил. Возможность варьировать состав, поддерживать высокий темп тренерский штаб УНИКСа реализовал, и было непонятно, почему те же люди в составе той же команды не показывали подобный быстрый и умный баскетбол в Нижнем. Возможно, действительно, во всем виновата плохая для казанцев аура «Нагорного». Кстати, хоккеисты «Ак Барса», накануне отмечавшего третий Кубок Гагарина, место это расколдовали, добившись «сухой» победы над «Торпедо» (5:0) в этом дворце.

Ндур задурил сопернику голову

К этому времени и статистика бросков с разной дистанции уже сложилась в пользу хозяев, и по всем другим компонентам они были впереди. Гостей уже ничто не могло спасти. Ничто и никто — даже перешагнувший рубеж в 20 набранных очков Еловац. На их Еловаца у нас был свой Ндур, и счет его очков тоже пошел на третий десяток.

Трент Локетт: «Была сложная игра, мы победили за счет большей энергии и физической силы. Смогли весь матч поддерживать высокий темп»



После игры защитник УНИКСа Трент Локетт прокомментировал «Реальному времени» ход матча: «Была сложная игра, мы победили за счет большей энергии и физической силы. Смогли весь матч поддерживать высокий темп».

— А почему это не получалось у вас в гостевых поединках?

— Они очень хорошо использовали фактор своей площадки и преимущества для более низкой по посеву команды формулы «1-2-2». Они в Нижнем играли здорово, но мы сумели навязать им борьбу и поделили победы.

— Ндур специально для публики так красиво вколачивал все свои мячи?

— Он очень креативный и творческий.

— Что думаете о «Химках»?

— Очень сильная команда. Помимо Шведа там много игроков хорошего класса. Придется приложить максимум усилий, чтобы достойно выглядеть в полуфинале, — заявил Локетт.

А Ндур на площадке действительно просто «отжигал». Его прыжки напоминали каждый раз, что большой баскетбол, за редким исключением (как и джаз) — «музыка черных». Все свои мячи (исключая попадания из-за дуги) он забивал сверху, и визг публики порою звучал даже неприлично. Дуэль Ндура и Еловаца стала украшением заключительного периода — первый набрал 24 очка, второй 27, казанцы «перевалили через сотню» и со счетом 101:86 в матче и 3:1 в серии шагнули в «Финал четырех». Где Ндуру предстоит вести перестрелку уже не с Еловацом, а с самим Шведом. А может, не Ндуру? Через неделю узнаем, полуфинал УНИКС — «Химки» пройдет 8 июня. Спасибо Зорану Лукичу и его парням за отличный спарринг. Будем надеяться, что аура ВТБ «Ледовый дворец» окажется для казанской команды счастливее ауры «Нагорного»!

Зоран Лукич, главный тренер «Нижнего Новгорода»: «В концовке третьей четверти УНИКС нас сломал»

— Точка поставлена. УНИКС — с заслуженной победой! Мы пытались быть достойным соперником, показать интересный баскетбол. Ключевой момент сегодняшней игры — последние минуты третьей четверти, когда УНИКС нас сломал. В четвертой четверти мы даже приблизились по счету, но упущено было слишком много. Но победа казанцев заслужена, поздравляю коллегу Прифтиса!

— За счет чего в Нижнем Новгороде вам удалось зацепиться?

— Сыграл ряд факторов. Что касается прошедшего матча, то на агрессию соперника одна позиция у нас была ужасной, не хочу называть фамилию. Вообще, на следующий сезон у многих игроков команды хорошие перспективы.

— Вы не справились с Коломом. Согласны?

— Наш ответ вообще был неадекватен. Не только на Колома.

Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа: «Длинные серии честнее, чем «Финал четырех». В одной игре все может произойти»

— Главная задача выполнена — мы в «Финале четырех» и мы это заслужили. С самого начала считал, что серия с «Нижним Новгородом» будет интересной, их игроки и из-под кольца способны забивать, и трехочковые. Я знал, что будет трудно защищаться. Ключевой была вторая половина игры.

— В чем секрет третьей четверти?

— У нас была агрессия, много забили, бежали на свежих ногах.

— По «Химкам» что скажете?

— Полагаю, что мы не фаворит пары. У нас есть опыт, мы играли с топ-командами. У «Химок» много талантов. Чтобы выиграть, мы должны сыграть на очень высоком уровне.

— Выиграть у «Химок» — это значит остановить Шведа?

— Конечно, но он не единственный скорер. Он и другим создает возможности.

— Вы довольны новым форматом плей-офф «1-2-2»?

— Для меня очень хороший сезон, но этот формат нивелирует преимущество своего поля, за которое ты сражаешься весь сезон. Первая игра — стресс, нервы. Вообще, длинные серии честнее, чем «Финал четырех». С другой стороны, в одном матче все может произойти, у ребят будет большая очень мотивация. Нам будет трудно, но мы постараемся.

Александр Норден, фото unics.ru