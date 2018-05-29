Триллер в Нижнем: УНИКС едва не наступил на «любимые» грабли
На этот раз спасло мастерство Эжима и Смита
Казанский УНИКС в этом году едва ли может похвастаться стабильностью. И речь здесь не о результатах команды — побед у казанцев хоть отбавляй. Но вот достаются они зачастую вопреки показываемому баскетболу и принимаемым по ходу матчей тренерским решениям. Хватало упреков к рулевому УНИКСа и в третьем матче серии плей-офф с «Нижним Новгородом». Прифтис откровенно подставил своего лучшего защитника Колесникова, неправильно ротировал состав и вместо решающих указаний в тайм-аутах писал мотивирующие слова на планшете. Несмотря на это, у казанцев все еще остаются силы на волевые решения в концовках встреч. О том, как побеждал (95:94) УНИКС в третьем матче серии и кого должен благодарить за это Прифтис — в материале «Реального времени».
Серия не так проста, как кажется на первый взгляд
Когда стали известны четвертьфинальные пары плей-офф Лиги ВТБ, многим было очевидно, что интрига присутствует только в одном, максимум двух противостояниях. Главным соперничеством справедливо называлась серия «Химок» с «Локомотивом», ну и «Автодор» Евгения Пашутина вполне мог составить конкуренцию «Зениту». В двух других парах, ЦСКА — ВЭФ и УНИКС — «Нижний Новгород», казалось, ничего захватывающе интересного происходить не будет и все решится в трех матчах.
И первый матч казанцев выдался именно таким, что ни у кого не осталось сомнений — «Нижний» не сдюжит и сдастся без боя. Однако эта «очевидность», по всей видимости, отрицательно сказалось на настрое игроков УНИКСа. Вторая игра получилась кардинально иной, «НН» сделал выводы и включился в борьбу по полной. Победа нижегородцев была не столь убедительной, как у казанцев, но оказалась достаточной для того, чтобы к этой серии как минимум отнеслись с должным уважением.
Впрочем, говорить о том, что теперь-то силы сравнялись, не приходится. Казань, несмотря на свои проблемы, все еще остается грозной силой. Понятно, что соперничать с московскими армейцами подопечные Прифтиса еще не способны, но пройти «Нижний Новгород» они обязаны, даже если все факторы сложатся против них.
Зоран Лукич выпустил на площадку ту же стартовую пятерку, что и в прошлом матче
Качели на весь матч
Наставник хозяев Зоран Лукич выпустил на площадку ту же стартовую пятерку, что и в прошлом матче. С первых минут на паркете появились сразу четыре форварда — Губанов, Еловац, Панин и Узинский, и всего один защитник в лице Одума. Такой состав оправдывался тем, что позволял эффективно противостоять пик-н-ролльной игре казанцев. И казалось, что подобные действия будут приносить результат и на этот раз, однако после стартовых потерь с обеих сторон счет в этой встрече открыл Мелвин Эжим, точно бросивший из двухочковой зоны. На это хозяева ответили «трешкой» Одума, и медленное течение матча обернулось качелями вплоть до самого овертайма,.
У Прифтиса на эту игру были свои тактические наработки. Так, лидера «Нижнего» Еловаца держал персонально Колесников, правда, уже к третьей минуте матча схвативший два фола. Едва получив относительную свободу действий, восьмой номер нижегородцев тут же отметился дальним выстрелом, которых в этой встрече было предостаточно. Уже в первой половине первой четверти казанцы умудрились пропустить четыре точных попадания из-за дуги. Спасало ситуацию лишь то, что хозяева при этом бросили 10 раз, так что процент попаданий был не столь катастрофичным.
Хозяева неудачно начали вторую четверть, и казанцы сполна этим воспользовались. В итоге данк от Ндура вывел их вперед — 21:22. УНИКС увеличил плотность в защите, но все это разбивалось филигранным розыгрышем мяча от нижегородцев. Впрочем, Прифтис все же добился желаемого — игра хозяев заметно поскучнела и каждый забитый мяч давался им с большим трудом. Все это привело к тому, что теперь уже «Нижний» оказался в роли догоняющей стороны, а УНИКС продолжал держать преимущество в 1—2 очка.
Ближе к концу четверти хозяева все же забили несколько легких мячей из-под кольца. Только вот и сами казанцы неплохо атаковали и набирали свои очки. Продолжали перестрелку Эжим и Еловац — один результативно лез в проходы, а другой методично собирал баллы, превращая подборы на чужом щите в очки. Таким рисунком игры был недоволен Лукич, который после издевательского попадания Колома взял тайм-аут и посадил своего лидера отдыхать. У хозяев при этом перестали идти трешки.
Прифтис же акцентировал свое внимание на двухочковых бросках. Показательный момент случился в концовке первой половины, когда тренер весь свой тайм-аут использовал, призывая играть через трехсекундную зону на Ндура. В результате казанцы дважды за 30 секунд до конца четверти адресовали свои мячи сенегальцу, но тот был неточен. А вот нижегородцы мудрить не стали, забросили трехочковый, сравняли счет перед уходом на перерыв и спокойно пошли отдыхать.
«-2», и все с начала
Вторая половина матча началась с трех точных бросков УНИКСа. Дважды был точен Ласме, одно из попаданий которого оказалось исправлением промаха Колома. Но затем уже хозяева перехватили инициативу, Еловац и Губанов своими результативными действиями вернули гостям статус отыгрывающейся стороны. Ближе к концу четверти, к тому моменту, когда Лукич снова усадил своего сербского лидера отдыхать, нижегородцы довели свое преимущество до +7, и Прифтис был вынужден взять тайм-аут. Но едва ли это помогло, ведь на каждого Ласме у гостей находился свой Губанов и возвращал на табло статус-кво.
Как бы там ни было, а два попадания Ласме, штрафные Колома и трехочковый Смита немного поправили ситуацию для казанской команды. Казалось, что к заключительной четверти УНИКС подходил с -4, но точный выстрел Эджима свел отставание до минимума. В последней десятиминутке командам, по сути, предстояло начать все с начала.
Примитив от Прифтиса и победный бросок Эжима
В четвертой четверти Прифтис наконец вернул на площадку Колесникова, которого он был вынужден беречь из-за трех персональных фолов Евгения. Возвращение получилось поистине триумфальным — казанцы буквально смяли нижегородцев при игре в защите. При этом они продолжали методично набирать баллы с помощью двухочковых атак. За первые три с половиной минуты УНИКС забросил 8 безответных очков и повел в счете +6. Особенно хорош в эти минуты был Морис Ндур, набравший за этот отрезок 6 очков.
Почуяв запах победы, тренер казанцев убрал с паркета «ничем не выделявшегося» Колесникова. Сложно сказать, чем именно руководствовался Прифтис при принятии этого решения, но вскоре хозяева сократили свое отставание до -1. Правда, достигнута была эта разница большой ценой. Сразу трое игроков «Нижнего Новгорода» — Узинский, Стребков и Губанов получили свои четвертые замечания. У УНИКСа за 4 минуты до конца повис с фолами Ласме, и его глубокие вдох-выдох в точности описывал сложность концовки для гостей.
Благо у казанцев очнулся их скрытый лидер — Джамар Смит, который после нескольких точных выстрелов обогнал по очкам в матче Эжима. За 2:50 окончательно присел на скамейку Ласме, но отрыв в +4 позволял гостям с уверенностью смотреть в ближайшее будущее. К тому же у самих хозяев совсем не работало их главное оружие — броски издали. А за 30 секунд до конца матча нижегородцы и вовсе расклеились, когда убегавшего за легкими двумя очками Панина настиг «горшок» от Эжима.
Впрочем, длилось это расстройство недолго. Лукич взял тайм-аут и, в отличие от Прифтиса, писал в своем планшете комбинации, а не мотивирующие фразы а-ля казанский философ из Греции. Исправлять ситуацию взялся неудачник последнего игрового момента Панин. Трехочковый от Вадима вновь вывел хозяев вперед, и теперь уже Казань вынуждена была брать 30-секундный перерыв. Примитивная установка казанцев в итоге сработала как нельзя лучше. Смит получил мяч, раскачал соперника и «воткнул» очередные три очка — 83:85. В ответ также легко под кольцо гостей прошел Стребков и перевел встречу в овертайм.
Иван Стребков в итоге мог стать настоящим героем встречи. В качелях, которые команды устроили в овертайме, решающим должен был стать мяч, заброшенный именно игроком «Нижнего». Исполненные за 11 секунд до финального свистка два штрафных оказались точными, а последний, решающий мяч долго раздумывал, переползти ему в корзину или нет. Но еще дольше пришлось думать судейскому корпусу, когда на последних миллисекундах Эжим «пульнул» 2 очка, которые провалились в кольцо вместе с сиреной. В итоге триллер закончился в пользу казанцев, но радости у них было немного. Серия, которую они должны были дожимать в Нижнем, вновь переезжает в столицу Татарстана, что вряд ли входило в амбициозные планы УНИКСа.
Справка
«Нижний Новгород» — УНИКС 94:95 OT (21:19, 21:23, 22:20, 21:23, 9:10)
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