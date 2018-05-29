Триллер в Нижнем: УНИКС едва не наступил на «любимые» грабли

На этот раз спасло мастерство Эжима и Смита

Казанский УНИКС в этом году едва ли может похвастаться стабильностью. И речь здесь не о результатах команды — побед у казанцев хоть отбавляй. Но вот достаются они зачастую вопреки показываемому баскетболу и принимаемым по ходу матчей тренерским решениям. Хватало упреков к рулевому УНИКСа и в третьем матче серии плей-офф с «Нижним Новгородом». Прифтис откровенно подставил своего лучшего защитника Колесникова, неправильно ротировал состав и вместо решающих указаний в тайм-аутах писал мотивирующие слова на планшете. Несмотря на это, у казанцев все еще остаются силы на волевые решения в концовках встреч. О том, как побеждал (95:94) УНИКС в третьем матче серии и кого должен благодарить за это Прифтис — в материале «Реального времени».

Серия не так проста, как кажется на первый взгляд

Когда стали известны четвертьфинальные пары плей-офф Лиги ВТБ, многим было очевидно, что интрига присутствует только в одном, максимум двух противостояниях. Главным соперничеством справедливо называлась серия «Химок» с «Локомотивом», ну и «Автодор» Евгения Пашутина вполне мог составить конкуренцию «Зениту». В двух других парах, ЦСКА — ВЭФ и УНИКС — «Нижний Новгород», казалось, ничего захватывающе интересного происходить не будет и все решится в трех матчах.

И первый матч казанцев выдался именно таким, что ни у кого не осталось сомнений — «Нижний» не сдюжит и сдастся без боя. Однако эта «очевидность», по всей видимости, отрицательно сказалось на настрое игроков УНИКСа. Вторая игра получилась кардинально иной, «НН» сделал выводы и включился в борьбу по полной. Победа нижегородцев была не столь убедительной, как у казанцев, но оказалась достаточной для того, чтобы к этой серии как минимум отнеслись с должным уважением.

Впрочем, говорить о том, что теперь-то силы сравнялись, не приходится. Казань, несмотря на свои проблемы, все еще остается грозной силой. Понятно, что соперничать с московскими армейцами подопечные Прифтиса еще не способны, но пройти «Нижний Новгород» они обязаны, даже если все факторы сложатся против них.

Зоран Лукич выпустил на площадку ту же стартовую пятерку, что и в прошлом матче



Качели на весь матч

Наставник хозяев Зоран Лукич выпустил на площадку ту же стартовую пятерку, что и в прошлом матче. С первых минут на паркете появились сразу четыре форварда — Губанов, Еловац, Панин и Узинский, и всего один защитник в лице Одума. Такой состав оправдывался тем, что позволял эффективно противостоять пик-н-ролльной игре казанцев. И казалось, что подобные действия будут приносить результат и на этот раз, однако после стартовых потерь с обеих сторон счет в этой встрече открыл Мелвин Эжим, точно бросивший из двухочковой зоны. На это хозяева ответили «трешкой» Одума, и медленное течение матча обернулось качелями вплоть до самого овертайма,.

У Прифтиса на эту игру были свои тактические наработки. Так, лидера «Нижнего» Еловаца держал персонально Колесников, правда, уже к третьей минуте матча схвативший два фола. Едва получив относительную свободу действий, восьмой номер нижегородцев тут же отметился дальним выстрелом, которых в этой встрече было предостаточно. Уже в первой половине первой четверти казанцы умудрились пропустить четыре точных попадания из-за дуги. Спасало ситуацию лишь то, что хозяева при этом бросили 10 раз, так что процент попаданий был не столь катастрофичным.

Хозяева неудачно начали вторую четверть, и казанцы сполна этим воспользовались. В итоге данк от Ндура вывел их вперед — 21:22. УНИКС увеличил плотность в защите, но все это разбивалось филигранным розыгрышем мяча от нижегородцев. Впрочем, Прифтис все же добился желаемого — игра хозяев заметно поскучнела и каждый забитый мяч давался им с большим трудом. Все это привело к тому, что теперь уже «Нижний» оказался в роли догоняющей стороны, а УНИКС продолжал держать преимущество в 1—2 очка.

Ближе к концу четверти хозяева все же забили несколько легких мячей из-под кольца. Только вот и сами казанцы неплохо атаковали и набирали свои очки. Продолжали перестрелку Эжим и Еловац — один результативно лез в проходы, а другой методично собирал баллы, превращая подборы на чужом щите в очки. Таким рисунком игры был недоволен Лукич, который после издевательского попадания Колома взял тайм-аут и посадил своего лидера отдыхать. У хозяев при этом перестали идти трешки.

Прифтис же акцентировал свое внимание на двухочковых бросках. Показательный момент случился в концовке первой половины, когда тренер весь свой тайм-аут использовал, призывая играть через трехсекундную зону на Ндура. В результате казанцы дважды за 30 секунд до конца четверти адресовали свои мячи сенегальцу, но тот был неточен. А вот нижегородцы мудрить не стали, забросили трехочковый, сравняли счет перед уходом на перерыв и спокойно пошли отдыхать.

«НН» сделал выводы и включился в борьбу по полной



«-2», и все с начала

Вторая половина матча началась с трех точных бросков УНИКСа. Дважды был точен Ласме, одно из попаданий которого оказалось исправлением промаха Колома. Но затем уже хозяева перехватили инициативу, Еловац и Губанов своими результативными действиями вернули гостям статус отыгрывающейся стороны. Ближе к концу четверти, к тому моменту, когда Лукич снова усадил своего сербского лидера отдыхать, нижегородцы довели свое преимущество до +7, и Прифтис был вынужден взять тайм-аут. Но едва ли это помогло, ведь на каждого Ласме у гостей находился свой Губанов и возвращал на табло статус-кво.

Как бы там ни было, а два попадания Ласме, штрафные Колома и трехочковый Смита немного поправили ситуацию для казанской команды. Казалось, что к заключительной четверти УНИКС подходил с -4, но точный выстрел Эджима свел отставание до минимума. В последней десятиминутке командам, по сути, предстояло начать все с начала.

Примитив от Прифтиса и победный бросок Эжима

В четвертой четверти Прифтис наконец вернул на площадку Колесникова, которого он был вынужден беречь из-за трех персональных фолов Евгения. Возвращение получилось поистине триумфальным — казанцы буквально смяли нижегородцев при игре в защите. При этом они продолжали методично набирать баллы с помощью двухочковых атак. За первые три с половиной минуты УНИКС забросил 8 безответных очков и повел в счете +6. Особенно хорош в эти минуты был Морис Ндур, набравший за этот отрезок 6 очков.

Почуяв запах победы, тренер казанцев убрал с паркета «ничем не выделявшегося» Колесникова. Сложно сказать, чем именно руководствовался Прифтис при принятии этого решения, но вскоре хозяева сократили свое отставание до -1. Правда, достигнута была эта разница большой ценой. Сразу трое игроков «Нижнего Новгорода» — Узинский, Стребков и Губанов получили свои четвертые замечания. У УНИКСа за 4 минуты до конца повис с фолами Ласме, и его глубокие вдох-выдох в точности описывал сложность концовки для гостей.

Благо у казанцев очнулся их скрытый лидер — Джамар Смит, который после нескольких точных выстрелов обогнал по очкам в матче Эжима. За 2:50 окончательно присел на скамейку Ласме, но отрыв в +4 позволял гостям с уверенностью смотреть в ближайшее будущее. К тому же у самих хозяев совсем не работало их главное оружие — броски издали. А за 30 секунд до конца матча нижегородцы и вовсе расклеились, когда убегавшего за легкими двумя очками Панина настиг «горшок» от Эжима.

Пройти «Нижний Новгород» казанцы обязаны, даже если все факторы сложатся против них



Впрочем, длилось это расстройство недолго. Лукич взял тайм-аут и, в отличие от Прифтиса, писал в своем планшете комбинации, а не мотивирующие фразы а-ля казанский философ из Греции. Исправлять ситуацию взялся неудачник последнего игрового момента Панин. Трехочковый от Вадима вновь вывел хозяев вперед, и теперь уже Казань вынуждена была брать 30-секундный перерыв. Примитивная установка казанцев в итоге сработала как нельзя лучше. Смит получил мяч, раскачал соперника и «воткнул» очередные три очка — 83:85. В ответ также легко под кольцо гостей прошел Стребков и перевел встречу в овертайм.

Иван Стребков в итоге мог стать настоящим героем встречи. В качелях, которые команды устроили в овертайме, решающим должен был стать мяч, заброшенный именно игроком «Нижнего». Исполненные за 11 секунд до финального свистка два штрафных оказались точными, а последний, решающий мяч долго раздумывал, переползти ему в корзину или нет. Но еще дольше пришлось думать судейскому корпусу, когда на последних миллисекундах Эжим «пульнул» 2 очка, которые провалились в кольцо вместе с сиреной. В итоге триллер закончился в пользу казанцев, но радости у них было немного. Серия, которую они должны были дожимать в Нижнем, вновь переезжает в столицу Татарстана, что вряд ли входило в амбициозные планы УНИКСа.



Зульфат Шафигуллин, фото nn-basket.ru