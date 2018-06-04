«Как мужчина — сдай мандат!» Казанец призвал к ответу оскандалившегося депутата Косарева

Известный татарстанский адвокат Лаврентий Сичинава требует завести дело на парламентария из Екатеринбургской гордумы за слова об инвалидах и младенцах

Возбудить уголовное дело в отношении депутата Екатеринбургской городской думы от «Единой России» Николая Косарева просит казанский адвокат Лаврентий Сичинава. Поводом для обращения, которое он направил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко, стали высказывания парламентария. Рассуждая об успехах здравоохранения в выхаживании недоношенных младенцев, Косарев заявил, что «мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью», а по поводу того, что медикам удается спасать жизнь пациентов с инсультом, выдал, что «они — инвалиды I, II группы, они лежачие часто… с точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо». «С моей точки зрения, здесь налицо состав преступления, предусмотренного ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — заявил Сичинава корреспонденту «Реального времени».



«Опасно для общества»

Напомним, шокирующие заявления прозвучали из уст депутата Косарева 25 мая в ходе обсуждения с журналистом «Уралинформбюро» состояния системы здравоохранения в Екатеринбурге.

— Честно говоря, прочитав эту информацию, я подумал, что это какая-то ошибка, так как в двадцать первом веке не может произносить эти слова человек, имеющий мандат от народа, — пояснил Лаврентий Сичинава корреспонденту «Реального времени». — Я очень надеюсь, что следственные органы дадут правильную оценку данным высказываниям, а что касается господина Косарева, то я бы ему посоветовал, как мужчина мужчине, извиниться и сдать свой депутатский мандат. По крайней мере, это будет поступок мужественного человека, он, как мужчина, должен отвечать за свои слова и поступки.

Казанский адвокат провел параллель между высказываниями, оскорбляющими чувства пациентов и их родственников, и оскорблением чувств верующих. И напомнил, что не только за оскорбление религиозных чувств, а даже порой за «банальный перепост в интернете» сегодня привлекают к уголовной ответственности, в то время как высказывания об инвалидах «вдвойне отличаются своим цинизмом и кощунством». Особенно опасно для общества, когда такие высказывания позволяет себе депутат, подчеркнул Лаврентий Сичинава.

Трудовая биография

…На официальном сайте Екатеринбургской гордумы вывешена биография депутата Косарева — классическая биография советского ученого, который «вырос из народа». Отец и мать — простые железнодорожники, а сам Косарев с отличием окончил свердловский Горный институт (во время учебы был Ленинским стипендиатом — читай, круглым отличником и активным «общественником») и остался в нем двигать науку. Дорос до докторской степени и ректорского поста, который занимал целых пятнадцать лет — с 2002 года по 2017-й. Имеет множество наград, с 2006 года возглавляет Свердловское областное региональное отделение общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». Член ряда общественных советов, в том числе ГУ МВД СО, ГУ МЧС Урала, Совета Центрального военного округа. То есть человек, который, как педагог и общественник, должен прививать окружающим правильное представление о жизненных ценностях.

А еще Николай Косарев, наряду с заместителем главврача по онкологии и гематологии областной детской клинической больницы №1 Ларисой Фечиной, является сопредседателем Свердловского регионального отделения ОНФ России. То есть получить представление о том, что этично, а что неэтично говорить о больных детях он мог, так сказать, из первых рук…

От коллеги открестились

Николай Косарев представляет в Екатеринбургской гордуме фракцию «Единой России», однако Максим Бестфатер, пресс-секретарь регионального отделения партии, заявил «Реальному времени», что на самом деле у единороссов с ним мало общего:

— Мы высказывания Косарева осуждаем, так рассуждать неприемлемо. Певица Диана Гурцкая [которая усмотрела в высказываниях Косарева прямые аналогии с идеологией фашизма] уже обратилась по этому поводу в прокуратуру, не лишним, считаем мы, будет и обращение в Следком. Николай Косарев членом нашей партии не является, он сопредседатель Свердловского отделения ОНФ. Поэтому принять к нему какие-либо меры мы не можем. Ну а поддержки партии на очередных выборах он не получит.

Сам депутат сейчас для журналистов недоступен, так что уточнить лично, как следует понимать его слова, оказалось невозможно. А «товарищи по партии» изо всех сил стараются дистанцироваться от оскандалившегося коллеги.

Жанна Рябцева также отметила, что «традиционно осенью в ОНФ пройдет ротация, где будут приняты кадровые решения о составе регионального штаба». То есть прозрачно намекнула на то, что Косарева с руководящей должности могут «зачистить». Фото Владимира Жабрикова / URA.Ru

В пресс-службе Свердловского отделения ОНФ ограничились тем, что переслали «Реальному времени» ссылку на текст заявления Косарева, который был опубликован 29 мая. Тогда депутат заявил, что его слова о проблемах здравоохранения были вырваны журналистами из контекста, принес извинения «всем, кого задели эти слова», и уточнил, что, произнося их, имел в виду необходимость «воспитывать население в духе ответственности за свое здоровье, за принятие профилактических мер»…

— Конечно, мы сожалеем о том, что сказал наш коллега Николай Косарев, но не видим никакой связи между его работой в ОНФ и его интервью журналистам в гордуме Екатеринбурга в рамках мероприятий фракции «Единая Россия», — уточнила специально для «Реального времени» руководитель регионального отделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. — Удивительно было прочитать слова руководителя свердловского отделения «Единой России» о каких-то «квотах ОНФ» на выборах в гордуму, по которым якобы был избран Николай Косарев. Он избирался от Партии пенсионеров и в дальнейшем вошел во фракцию единороссов…

Жанна Рябцева также отметила, что «традиционно осенью в ОНФ пройдет ротация, где будут приняты кадровые решения о составе регионального штаба». То есть прозрачно намекнула на то, что Косарева с руководящей должности могут «зачистить».

«Инвалиды — полноценные граждане»

Больнее всего слова Николая Косарева ударили по инвалидам. Ведь даже в тексте извинений прозвучал намек, что в своих бедах они сами и виноваты — мало, дескать, занимались профилактикой… Казалось бы, кому, как не представителям общественных организаций инвалидов, было дать оценку такой позиции? Однако председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев не смог найти и пяти минут на разговор с журналистом на животрепещущую тему: у него сейчас пора отчетов и совещаний.

Зато очень горячо отреагировал на выступление депутата председатель диабетического общества инвалидов РТ Ильшат Гарипов:

— Даже если отбросить в сторону вопрос об этичности таких рассуждений, тут есть против чего возразить! Недоношенные дети при правильном лечении вырастают здоровыми, полноценными членами общества. Инвалиды могут огромную приносить пользу обществу, занимаясь не физическим, а умственным трудом. Все они такие же граждане, как и остальные, их нельзя списывать со счетов, а государство должно нести ответственность за всех своих граждан.

А потом добавил, что в одной семье, если рождается ребенок-инвалид, родители его оставляют в роддоме, в другой — выхаживают, любят и растят, получают за свой титанический труд огромную отдачу и этим счастливы:

— Так должно быть и в государстве, не только в семье!

Светлана Изамбаева: «Дети с особенностями, как и люди с ВИЧ, с инвалидностью, не виноваты, что они такими родились или стали. Жизнь такова, что это случается. И я негодую! Во всех цивилизованных странах таким детям, вообще инвалидам оказывают помощь, поддержку. А у нас — нет». Фото Максима Платонова

«Этим не занимаются на государственном уровне»

Точку в рассуждениях о том, как следует реагировать на поступки, подобные поступку г-на Косарева, поставила казанская активистка, отстаивающая права ВИЧ-инфицированных Светлана Изамбаева:

— Я сама недоношенный ребенок, я родилась с весом в один килограмм двести граммов и тоже могла стать человеком с особенностями… Дети с особенностями, как и люди с ВИЧ, с инвалидностью, не виноваты, что они такими родились или стали. Жизнь такова, что это случается. И я негодую! Во всех цивилизованных странах таким детям, вообще инвалидам оказывают помощь, поддержку. А у нас — нет. Поэтому у нас люди, узнав о страшном диагнозе, зачастую готовы покончить с собой. Потому что в нашем обществе человека с особенностями игнорируют или того хуже — гнобят. Таким людям приходится буквально выбивать и помощь, и социальные льготы. Им приходится не жить, а выживать, и для этого нужна очень большая сила воли.

Изамбаева рассказала о недавнем эпизоде, который может послужить «ключиком» к пониманию, почему у некоторых представителей власти появляются мысли, подобные тем, что высказал Николай Косарев.

— 20 мая состоялся очередной Казанский марафон, в котором участвовали в том числе и чиновники, и депутаты. На нем, в частности, собирали средства на благотворительность, организаторы проявили заботу о больных детях. Но марафон проходил как раз в День памяти умерших от СПИДа, я в нем тоже участвовала, и со мной бежали дети родителей, умерших от СПИДа. Им тоже было бы приятно почувствовать поддержку организаторов. Причем даже не материальную. Но этого не случилось. А когда я попыталась подойти к президенту РТ Рустаму Минниханову и передать ему красную ленточку, чтобы он приколол ее в знак солидарности, в знак памяти об умерших от СПИДа, меня буквально отшвырнула на асфальт его охрана! Я едва успела сказать пару предложений и заплатила за это синяками и ссадинами. И со сцены, на открытии марафона не прозвучало ни слова о ВИЧ-инфицированных, о необходимости поддержки обществом людей с особенностями. У нас просто не занимаются их поддержкой всерьез на государственном уровне!