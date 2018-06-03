Михаил Сгибнев: «Чиновники побаиваются помогать видам спорта с приставкой «американский»

Президент федерации американского футбола Башкирии рассказывает о ключевых проблемах «самого мужского вида спорта» на планете

Американский футбол — по-прежнему достаточно экзотическое зрелище в России. Тем не менее настоящим мужчинам он близок по духу. Энтузиасты из уфимской команды «Волкодавы» — пример покорения неизведанных спортивных троп. О развитии американского футбола в Башкирии и России в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказывает президент Федерации американского футбола Башкортостана Михаил Сгибнев.

«Сначала были «куницами» — в расчете на поддержку республиканских властей»

— Как появился американский футбол в Уфе? Кто был первопроходцем?

— Американский футбол существует здесь уже больше 10 лет. Думаю, и до этого кто-то поигрывал. Но основателем нашего вида в Уфе является Вячеслав Ханило, который сейчас играет за команду МЧС в Санкт-Петербурге. Он организовал первый сбор, под его руководством мы и начали тренироваться и играть. Собирались в парке Аксакова зимой, толкались, кидали мяч. Немного нас было, человек десять. Даже экипировки не было.

А если говорить о серьезном этапе, то первую форму мы заказали году в 2011—2012-м. Тренировались там, где сейчас парк «Ватан», возле Конгресс-холла. В то время там был котлован, заросший травой, в него мы спускались и играли. В 2013 году была создана официальная Федерация американского футбола Республики Башкортостан. В том же году возникла команда «Волкодавы». До этого хотели назваться «Куницами». В американском футболе команды принято называть как-то интересно, в соответствии с регионом, где команда базируется. «Куницами» мы были в надежде, что республиканские спортивные власти отметят наш патриотизм. Булат Шарафутдинов (на тот момент президент ФАФ РБ) ходил по кабинетам, но никакой поддержки мы, в принципе, не получили. Игроки других команд подкалывали из-за такого названия, и в итоге мы стали «Волкодавами», взяв за основу черный цвет. Есть «Московские патриоты», «Ижевские сталевары», «Казанские барсы», «Самарские медведи», «Саратовские авиаторы». В Казани есть «Моторы», они так назвались, потому что играли и тренировались на базе моторостроительного завода. Причем команда хорошая, как и название.

— Где они сейчас выступают?

— Раньше вроде выступали на самом высшем уровне. А сейчас в чемпионате ПФО. Раньше был чемпионат России по американскому футболу, сейчас это называется Лига американского футбола, там уже команды из Казахстана и Белоруссии играют. Открытый чемпионат, вроде КХЛ.

Игроки других команд подкалывали из-за такого названия, и в итоге мы стали «Волкодавами», взяв за основу черный цвет



— Какого возраста и рода занятий люди у вас играют?

— В команде ребята от 16 лет. Есть у нас молодой парень, заканчивает в этом году школу, начинал еще в прошлом году, будучи 10-классником. Самому старшему, наверное, около 40, он — инженер-авиатор. У нас играют полицейские, очень много нефтяников-вахтовиков, от чего мы периодически страдаем, потому что они уезжают на вахту. Я сам занимаюсь маркетингом. То есть люди разношерстные, профессионалов нет. Эти люди раньше занимались спортом, а теперь в нашей команде поддерживают форму и настроение. У нас очень хорошо приживаются баскетболисты и борцы, есть бывшие футболисты, волейболисты, была плеяда гандболистов. Из контактных игр легко перейти в американский футбол.

— Ваш гимн — песня уфимской рок-группы «Lumen». Как так получилось?

— Вице-президент нашей федерации Дамир Кантюков большой поклонник рока. Когда мы проводили игры на стадионе «Динамо», нам хотелось выходить на поле под какой-то аккомпанемент. Дамир нашел в соцсетях этих ребят, у них как раз появился новый альбом с синглом «Волкодав». Мы почувствовали — то, что надо. Попросили у ребят эту песню, они сказали — вообще без проблем, используйте ее как хотите. Мы сделали ее гимном и разместили новость об этом в соцсетях. Все бесплатно. Это был жест доброй воли с их стороны. Плюс они еще обещали прийти на футбол, когда у нас будет крутой матч.



Американские санкции мешают развитию американского футбола в России

— Поддерживает кто-то вашу федерацию?

— Был один спонсор в нашей истории, который выделил небольшую сумму, ее хватило на организацию пары матчей. Ходили в наше Минспорта. Но таким полупрофессиональным федерациям не по олимпийским видам спорта, как наша, там не могут предложить бесплатную площадку, спортзал, еще что-то. Давали какие-то контакты, чтобы мы выходили с предложениями. Но, по сути, финансово никто не поддерживает. В прошлом году совместно с ХК «Салават Юлаев» участвовали в одном спортивно-развлекательном мероприятии, принимали участие в экстремальных забегах. Мы состоим в Федерации американского футбола Российской Федерации, там нам советами тоже помогают.

— Не мешают ли американские санкции и российские контрсанкции развитию американского футбола в Башкирии и России?

— На самом деле, это интересный вопрос. Потому что мешают, может быть, морально чиновникам, каким-то потенциальным спонсорам, держателям спортивных площадок. Кто-то побаивается самого названия «американский». Насколько я знаю, у нас в стране рассматривается возможность переименования нашего вида в «контактный футбол». А так мы не являемся иностранными агентами, нас не поддерживает ни одна американская федерация. Случалось, что просто не давали площадку — видимо, как раз названия опасаются. Есть какие-то предрассудки, особенно у старшего поколения, но мне кажется, что американский футбол нашему российскому человеку очень подходит — он жесткий, командный, душевный.

— Представлен ли американский футбол еще где-нибудь в Башкирии, помимо Уфы?

— Нет, к сожалению. Хотя и появлялась информация, что где-то кто-то собирается в других районах, но ребята быстро сворачивались.



В основном там физическая подготовка, отработка каких-то технических упражнений, захваты, пасы, выносная игра. А летом тренируемся в студенческом городке Нефтяного университета — там отрабатываем более стратегические задачи: взаимодействия на поле, игра защиты против нападения



Травматичность — как в любом другом виде спорта



— Как происходит набор в команду? Есть ли ограничения по здоровью?

— Стараемся принимать всех. Здоровья должно быть ровно столько, чтобы просто играть в футбол, баскетбол на любительском уровне. Если младше 18, то письменное разрешение от родителей спрашиваем. Просто некоторые люди приходят, несколько раз пробуют и пропадают потом. Видимо, не подходит им наш вид. Так-то мы особо не гоняем на тренировках. Если видим, что человек не справляется — с ним отдельный разговор.

— Насколько травмоопасен американский футбол, были ли у вас серьезные повреждения?

— Наверное, самые тяжелые случаи — это разрыв крестообразной связки, и довольно часто почему-то бывает перелом ключицы. У нас за всю историю команды было два таких случая. Еще бывают выбиты пальцы, ушибы, вывернутые голеностопы. Но это больше от недостатка подготовки, от грязной игры соперников. Я считаю, здесь так же травмоопасно, как в любом другом виде спорта.

— Где тренируется команда, что представляют собой ваши занятия?

— Зимой тренируемся в Уфимском топливно-энергетическом колледже, в небольшом зале. Два-три раза в неделю. В основном там физическая подготовка, отработка каких-то технических упражнений, захваты, пасы, выносная игра. А летом тренируемся в студенческом городке Нефтяного университета — там отрабатываем более стратегические задачи: взаимодействия на поле, игра защиты против нападения. То есть летом более игровые тренировки. У нас есть тренер Александр Горохов, который до этого был игроком нашей команды. Но получил травму, как раз перелом ключицы. Она достаточно быстро зажила, но по ряду причин Александр решил сосредоточиться конкретно на тренерской работе. Он постоянно ищет какие-то методики, перелопатил весь интернет, с тренерами общается. Пытается развиваться и нас развивать.

— Откуда еще вы черпаете знания по игре? Семинары, специальное обучение?

— В основном это, конечно, интернет, общение с коллегами из других команд. Регулярно в стране проводятся лагеря, куда приезжают обучаться игроки за небольшую сумму — в принципе, это деньги за проезд и гостиницу. Проводят их тренер сборной России и специалисты ведущих команд страны. Периодически приезжают… ну, не мировые звезды, но поигравшие люди из Европы и Америки. Например, в «Московских патриотах» играют несколько легионеров, чернокожие ребята из США. Тоже передают опыт.

— Затратный ли это вид спорта? Сколько стоит амуниция?

— Подержанный комплект — шлем, каркас, можно найти и за 6 тысяч рублей. 10 тысяч стоит средний комплект. А за 30 тысяч можно приобрести новый. В основном заказывают тем, кто привозит из Америки. Хотя есть специализированные магазины, интернет-магазины, где можно все заказать. Раньше все через Украину доставали, там было доступнее. А трикотаж — бриджи, свитера, джерси — даже местное ателье у нас уже научилось шить. Заказываем там любые размеры. Может, эта одежда не такая крепкая и изящная, но доступная и долго ждать заказа не надо.

У нас с ними не только татаро-башкирское, но еще и «собачье дерби» — «Волкодавы» против «Бульдогов»



С Челнами «собачье дерби»

— На каком уровне вы играете?

— В чемпионате под названием «Кубок Волги». Там представлены команды из Пермского края, Татарстана, Саратовской области, Нижнего Новгорода, Самары. Играем от четырех до шести матчей в сезоне по круговой системе, с небольшими каникулами между турами. Делимся по дивизионам по три-четыре команды. Потом лучшие команды играют в плей-офф. В этом году сложилась такая ситуация, что мы не заявились, потому что у нас был недобор по численному составу: кто-то травмировался, кто-то уехал на работу, кто-то ушел в армию. Мы решили ограничиться товарищескими играми, более плотными тренировками. Чтобы набраться опыта и, может быть, даже заявиться в следующем году в формат «11 на 11». В этом году ездили уже в Набережные Челны, где играли с местными «Бульдогами», очень хорошо провели время. Планируем еще выезд в Самару и Екатеринбург. То есть даже без чемпионата есть куда съездить, кого пригласить. Принимали гостей и на «Девичьем поле», и на «Динамо», и на «Строителе», и на «Гастелло». В один год играли на «Гастелло», там было болото — грязь без травы, шел дождь — то есть прямо как в кино! Есть еще стадион «Водник», товарищескую игру можно и на нем провести, хотя для зрителей там практически нет условий.

— У кого из соседей наиболее развит американский футбол?

— Наверное, в Челябинской и Свердловской областях. Там команды играют непосредственно в Лиге американского футбола. В Пермском крае очень сильная команда «Стальные тигры». А если брать команды такого калибра, как наша, то это, наверное, Набережные Челны. Там достаточно сильный коллектив. Небольшой город, но ребята имеют хороший спортивный комплекс «Гренада», где много полей. У них всегда можно арендовать поле, тренироваться в центре города. Все предпосылки, чтобы развиваться. У нас с ними не только татаро-башкирское, но еще и «собачье дерби» — «Волкодавы» против «Бульдогов».



«Россия на ЧМ по футболу? Ожидания тревожные»



— Есть ли у вас планы замахнуться на что-то большее?



— Желание идти вперед, конечно же, есть. Но, если честно, не знаю, как это осуществимо. У всех есть основная работа, все мы семейные. Нет возможности все свое время посвящать любимому занятию, выходить с коммерческими предложениями на какие-то компании. Но если мы найдем людей со свободным временем, то дадим им полный карт-бланш развивать наш вид спорта. Я думаю, это, в принципе, реализуемо.

— За другие виды спорта «волкодавы» болеют?

— У нас есть парень по имени Тигран — он готов сутками вести футбольные диалоги про «Реал», «Ливерпуль», трансферные усиления. У нас много любителей футбола, я сам когда-то очень болел за футбол. «Уфа» и «Салават Юлаев» вызывают у наших парней большой интерес. «Салават» приглашал нас на свои игры, мы приходили в своей форме, болели за них.

Желание идти вперед, конечно же, есть. Но, если честно, не знаю, как это осуществимо. У всех есть основная работа, все мы семейные. Нет возможности все свое время посвящать любимому занятию



— Чемпионат мира будете смотреть?

— Конечно! Хотя ожидания от нашей сборной тревожные. Надеюсь, из группы выйдем. Но статистически, конечно, у Черчесова поражений больше, чем побед. Гораздо больше! Может, он сумеет настроить команду на череду хороших игр. Только на это и надежда!

— Кто станет чемпионом мира?

— Не знаю. Конечно, в первую очередь желаю нашим стать чемпионами. Но вероятность этого, сами понимаете, не очень велика. Поэтому хочу, чтобы выиграла какая-нибудь латиноамериканская команда — Колумбия, Бразилия. Я за их футбол больше! Либо пусть выиграет команда, от которой этого не ждут! Как Дания в 1992 году, например.

