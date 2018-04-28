Чем живут работники «Казаньоргсинтеза»: 675 новоселий и 5,3 тысячи человек на обучении

Социальная программа предприятия оказалась одной из наиболее обширных в Татарстане

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в группу компаний ОАО «ТАИФ», в Татарстане считается одним из лучших по условиям труда и социальной защищенности своих работников и их семей. Коллективный договор КОСа включает в себя 30 основных наименований льгот и гарантированных выплат, которыми могут воспользоваться работники. На предприятии действуют проекты обучения и повышения квалификации, льготные программы получения жилья, особые условия медпомощи. Подробнее о социальных проектах и гарантиях «Казаньоргсинтеза» — в материале «Реального времени».

В 2017 году новоселье отметили 675 работников «Казаньоргсинтеза»

Сегодня на «Казаньоргсинтезе» трудится свыше 8 600 работников. Это одно из крупнейших предприятий Татарстана с точки зрения занятости населения. И условиям труда и дополнительным гарантиям своим работникам здесь уделяется особое внимание. Средняя зарплата на предприятии одна из высоких в нефтехимической отрасли. В прошлом году она оказалась в 1,7 раза выше, чем в среднем по Татарстану.

При трудоустройстве на «Казаньоргсинтез» дополнительным стимулом является жилищная программа. Группа компаний «ТАИФ» ежегодно производит добровольные отчисления на реализацию программы по социальной ипотеке.

В 2014-2016 годах на предприятии действовало три жилищных программы. Работник мог использовать три источника финансирования: займ в размере 277 тысяч рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс».

При трудоустройстве на «Казаньоргсинтез» дополнительным стимулом является жилищная программа



«На тот момент «Аверс» выдавал кредиты под 11%. Предприятие, чтобы условия займа совпадали с соципотекой (по соципотеке выплаты составляют 7% — ред.), компенсировало разницу в размере 4%. Сегодня банк «Аверс» дает кредит под 9%, соответственно мы можем компенсировать 2%», — рассказывает Фанур Альмиев, начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез».

Условия получения кредита на льготных условиях просты: рабочий стаж сотрудника должен состоять один год. Площадь жилья, в котором он проживает, должна составлять не более 18 кв метров на человека. По состоянию на 1 января 2018 года, 293 работника КОСа ждут очереди на квартиру.

С 2014 по 2016 год предприятию была выдана квота на 1600 работников. В прошлом году новоселье смогли отметить 675 работников «Казаньоргсинтеза».

Компенсация части стоимости путевок в санатории обошлась профсоюзу в 1,3 млн рублей

Здоровью работников на «Казаньоргсинтезе» уделяется повышенное внимание. Ежегодно на предприятии проходит профмедосмотр. Всего в 2017 году его прошли более 6 500 работников. В ходе медосмотра у 390 заводчан выявили хронические болезни. Еще 723 работника имели показания к прохождению санаторно-курортного лечения. В 2018 году профмедосмотр проводили врачи 7-й городской больницы Казани. Они выявили два сотрудника с подозрениями на онкологические заболевания внутренних органов. К счастью, после обследования эти результаты не подтвердились. Также регулярно проводятся и профильные осмотры по отдельным направлениям.





Всего в санатории-профилактории в прошлом году поправили здоровье 563 человека



Ежегодно на предприятии проходит еще и онкологический медосмотр. В 2017 году врача онколога посетили около 1400 женщин старше 40лет, на дополнительное обследование было отправлено 653 работницы. «2018 год объявлен Годом мужского здоровья. Кардиологический и онкологический осмотр пройдут работники-мужчины старше 40 лет», — добавляет Фанур Альмиев.

Стоит отметить, что работники «Казаньоргсинтеза», состоящие в профсоюзе, могут раз в три года получить частичную компенсацию стоимости путевки в санаториях «Бакирово», «Ижминводы», «Жемчужина», «Васильевский» и «Ливадия». Сумма компенсации зависит от профсоюзного стажа и местоположения санатория. Объемы выплат могут достигать от 4 до 7 тысяч рублей. На частичную компенсацию раз в три года могут рассчитывать и работники, берущие путевку «Мать и дитя». В этом случае профсоюз может оплатить до 15 тысяч рублей, но не более половины от стоимости отдыха. Всего на программу охраны материнства и детства в 2017 году было направлено 29 млн рублей.

В 2017 году в санатории-профилактории медико-санитарной части «Казаньоргсинтеза» профилактическое лечение получили 59 пенсионеров, состоящих в профсоюзной организации. Всего в санатории-профилактории в прошлом году поправили здоровье 563 человека, в том числе по договору добровольного медицинского страхования – 75 работников. На компенсацию части стоимости путевок в санаторий-профилакторий предприятия и санатории РФ и РТ первичной профсоюзной организацией было израсходовано более 1,3 млн рублей.

Обучение и в Москве, и в КХТИ, и не отходя от производства

Работники «Казаньоргсинтеза» в течение всего года повышают уровень своих знаний. Для этого на предприятии действует несколько профильных программ. Так, за 11 месяцев 2017 года обучение прошли более 5,3 тысяч человек, что на более 1360 работников больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Около 3 тысяч человек прошли обучение на своих рабочих местах.

Около 3 тысяч работников «Казаньоргсинтеза» прошли обучение на своих рабочих местах



Наталья Вакатова, начальник отдела подготовки кадров ПАО «Казаньоргсинтез», рассказала корреспонденту «Реального времени», что предприятие само обладает лицензией на образовательную деятельность. «Для обучения сотрудников разработаны программы, есть инструкторы, преподаватели, которые также проходят курсы повышения квалификации в рамках своей педагогической деятельности. Квалифицированные работники КОСа преподают и в колледже им. В.П. Лушникова, с ним завод наладил тесное сотрудничество», — сообщает Наталья Вакатова. В 2018 году практику на предприятии проходят 326 студентов колледжа.

Около 2,2 тысячи работников «Казаньоргсинтеза» в 2017 году прошли обучение в учебных учреждениях Казани. Часть сотрудников повышали профессионализм в Москве и Санкт-Петербурге.

«По программе, инициированной помощником президента Татарстана Ринатом Сабировым, часть работников, имеющих потенциал к учебе, направляются на получение высшего образования в КНИТУ-КХТИ. Сейчас по этой программе обучается 26 человек, в этом году повысят уровень знаний еще 15 сотрудников», — объясняет Наталья Вакатова. После окончания вуза сотрудники должны вернуться на предприятие и отработать на нем три года.

Работа с пенсионерами

С заботой и вниманием «Казаньоргсинтез» относится к ветеранам. Здесь действует отдельный профсоюз пенсионеров производства, в котором состоят 3422 человек: из них шесть – участники Великой Отечественной войны, 78 — труженики тыла, 700 – инвалиды.

Фанур Альмиев рассказал, что в прошлом году к празднику День Победы провели праздничный концерт. Приглашенным ветеранам вручили поздравительные открытки и материальную помощь. Традиционно «Казаньоргсинтез» вносит значительный вклад в проведение декады инвалидов и Дня пожилого человека. Неработающим инвалидам, состоящим на учете в первичной профсоюзной организации, выделяется материальная помощь. Всего за 2017 год неработающим пенсионерам «Казаньоргсинтез» оказал помощь на сумму более 7 млн рублей.

В прошлом году к празднику День Победы КОС провел праздничный концерт



Активно помогает ветеранам молодежная организация КОСа. Работники предприятия звонят пенсионерам, узнают, чем помочь: этой зимой убирали снег перед домами, чистили крыши, весной мыли окна.

Еще одной формой помощи пенсионерам является Негосударственный пенсионный фонд. «В нашем пенсионном фонде состоит более 2 тысяч работников, они получают негосударственную пенсию за счет средств предприятия. Чтобы получить ее, рабочий стаж мужчины должен составлять 25 лет, — замечает начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез». — Если же он вышел на пенсию на льготных основаниях, то стаж работы суммарно должен быть 20 лет».

Рабочий стаж женщин соответственно должен достигать 20 лет при выходе на пенсию на общих основаниях и 15 лет, если пенсия дана на льготных условиях. Если люди получили инвалидность I или II группы, то им для получения негосударственной пенсии достаточно стажа работы 3-5 года. Если работник носит звание заслуженного сотрудника, то надбавка составляет 10%. С 2017 года минимальный размер ежемесячной негосударственной пенсии увеличился.

От Сабантуя до новогодней елки

Работники «Казаньоргсинтеза» поддерживают все городские мероприятия. Национальный татарский праздник «Сабантуй» в 2017 году состоялся в Березовой роще Казани, где в соревнованиях по национальной спортивной борьбе корэш 11 человек из команды «Казаньоргсинтеза» заняли 4-5-е места в весовых категориях 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 120 кг, свыше 120 кг, а также первое место среди ветеранов.

За время зимних каникул и праздников новогоднюю площадку посещает около 40 тысяч человек



Традиционно, перед Новым годом, силами заводчан украшается парк «Сосновая роща» около Дворца культуры «Химиков». На площади устанавливают елку, вешают гирлянды, оформляют сцену и заливают каток. Световое оформление парка переносит детей и взрослых в сказочный городок. За время зимних каникул и праздников новогоднюю площадку посещает около 40 тысяч человек, среди них и работники «Казаньоргсинтеза» с семьями. «В 2017 году Кировский и Московский районы заняли первое место в номинации «Лучшее оформление к новогодним мероприятиям». «Казаньоргсинтез» также внес свой вклад в этот праздник», — считает Фанур Альмиев.

Каждую осень «Казаньоргсинтез» участвует в акции «Помоги собраться в школу»: закупает ранцы с канцтоварами для 50 учеников. Ежегодно предприятие выделяет средства для нужд детского реабилитационного центра «Апрель». Для Казанской школы № 61, где учатся дети с ограниченными возможностями, были куплены водонагреватели.

Партнерский материал