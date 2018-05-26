Новый генплан Казани угрожает Березовой роще в Дербышках?

Жители поселка Нагорный требуют убрать из генплана дорогу, которая «наехала» на поселок и лесной массив

Фото: Максим Платонов

На опушку леса позвали соседей на собрание активисты из казанского поселка Нагорный, которые, изучив проект нового генплана Казани повнимательнее, обнаружили, что одна из предусмотренных в нем дорог круто меняет ситуацию в поселке. Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги на границе Нагорного и Березовой рощи. Если он будет реализован, пострадают и лес, и интересы жителей — под снос может пойти порядка тридцати домов. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Все на собрание!



Жителей Нагорного воодушевил пример Новой Сосновки, на чьи протесты против сноса домов чиновники и разработчики генплана отреагировали и нашли способ решить эту проблему. На такой же эффект надеются и жители Нагорного.

Инициативная группа разместила в соцсетях объявление о собрании. Они предлагают встретиться завтра в полдень на перекрестке улиц Таежной и Дубровки — как раз на границе с Березовой рощей, чтобы вместе составить план защиты на предстоящих публичных слушаниях и рощи, и своих интересов.

Инициаторы собрания строго предупредили соседей: никаких плакатов, лозунгов и даже резких высказываний — ничего, что дало бы малейший повод расценить это собрание как несанкционированный митинг.

Предполагается, что на собрании выступят депутаты Госсовета РТ и Казгордумы — Артем Прокофьев и Алексей Серов. По словам Артема Прокофьева, их цель — донести до жителей поселка информацию о строящихся дорогах, которую они уже успели собрать, и обсудить варианты обхода поселков, которые их жители будут предлагать реализовать взамен не устроивших их решений на публичных слушаниях.

— Кроме того, — уточнил Прокофьев, — мы надеемся получить новую информацию от самих жителей и выработать план дальнейших действий.

А еще жители Нагорного на этом собрании начнут сбор подписей под коллективными письменными возражениями, которые они готовят к публичным слушаниям по генплану и под обращениями, которые они планируют направить в профильные министерства, Госсовет РТ, Уполномоченному по правам человека в РТ, президенту и премьер-министру Татарстана…

— Мы выступаем в них в защиту людей, в защиту леса, просим обратить вимание на резкое ухудшение качества жизни всех жителей Нагорного в случае строительства этой дороги как в плане экологии, так и в плане доступности рекреационной зоны для детей в первую очередь, — сформулировал суть документа Тимур Саетов. — И просим найти альтернативный вариант дороги, а от этого отказаться.

Предполагается, что на собрании выступят депутаты Госсовета РТ и Казгордумы — Артем Прокофьев и Алексей Серов

Информацию не дают

— Мы обнаружили это случайно и, к сожалению, совсем недавно, — рассказал корреспонденту «Реального времени» активист из Нагорного Тимур Саитов. — В Казани много говорили о проблемах жителей Новой Сосновки, и я просто решил посмотреть, где еще пройдут дороги. Судя по тому, что я увидел на генплане, новую дорогу собираются провести по домам и участкам на улице Дубровке. Под снос, судя по чертежам, попадают дома, начиная с 99-го и дальше. А потом новая дорога поворачивает и выходит на улицу Дорожную. Там она тоже идет по домам. И в Аках, куда потом эта дорога уходит, линии тоже проведены по домам…

Сейчас инициативная группа собирает информацию о том, по чьим участкам должна пройти дорога. И тут самое сложное, по словам Саитова, — составить полную картину запланированных разрушений:

— Наши активисты ходили в управление архитектуры, пытались выяснить, по каким именно участкам пройдет дорога. Но там можно узнать только одно — пройдет или не пройдет дорога конкретно по твоему дому. Информации о других участках несобственникам не дают. А ведь многие просто еще не знают, что это их касается! А времени на то, чтобы что-то сделать, осталось мало.

Активисты из Нагорного беспокоятся не только о судьбе своей собственности, но и о правильном развитии города. Саитов подчеркнул, что строительство дороги, ради которой собираются сносить дома и вырубать часть Березовой рощи — по подсчетам активистов, около 10 гектаров, — никак не решает давно наболевшую проблему выезда из Казани в направлении Дербышек:

— Это не радиальная дорога, в которой город нуждается давно и остро, а кольцевая, по сути — это дублер трассы М7. И в тексте обоснования генплана говорится, что нужна она, чтобы разгрузить федеральную трассу. Но при чем здесь генплан Казани? И почему вообще задача разгрузить вовсе не перегруженную федеральную трассу решается в ущерб горожанам? Ну, а если это так уж необходимо, то, по нашему мнению, надо найти альтернативу сносу домов, например, провести эту кольцевую дорогу ближе к М7, через пока еще не застроенные участки. И через поля, а не через лес.

«Что им миллионы, если эти дома — их жизнь?»

— Я рассмотрел проект генплана, вывешенный в торговом центре «Горки» и не обнаружил на чертежах многих домов, которые существуют в нашем и в соседних поселках, — сказал корреспонденту «Реального времени» председатель территориального общественного управления поселка Нагорный Ренат Кутдусов. — Не могу подсчитать, сколько домов под дорогу в нашем поселке попадает. Но я вижу, что некоторых домов, которые на местности стоят, на чертежах просто нет! Дорога есть, а домов нет.

Больше всего председатель жалеет стариков, которых ради дороги могут погнать с насиженных мест, где они построили дома еще в середине прошлого века:

— Даже если компенсацию большую им заплатят — что им эти миллионы? У них в этих домах вся жизнь, это потеря невосполнимая. Сейчас они думают об этом и плачут. Вот говорят, что генплан разрабатывается для развития города. Но я-то человек уже немолодой, помню, как в 80-х годах прошлого века мы ходили в управление архитектуры, выясняли будущую судьбу нашего поселка, и нас заверяли, что в соответствии с генпланом в нашем поселке ни одного дома никогда не снесут и что генплан — это закон. Мы же поверили тогда!

С появлением дороги, предрекает Кутдусов, наступит конец дербышинской Березовой роще: появится к ней удобный подъезд, и начнут ее «осваивать» инвесторы. А это, считает он, большая ошибка.

Однако председатель ТОС поселка Нагорный верит, что дорогу, а вместе с ней и судьбу поселка и рощи еще можно повернуть:

— Уж если мы за 3 года добились даже смены обслуживающего поселок автотранспортного предприятия, и автобусы теперь нормально ходят, свое видение каким должен быть генплан, до чиновников точно донесем!

С появлением дороги, предрекает Кутдусов, наступит конец дербышинской Березовой роще. Фото Максима Платонова

«Почему обошли пустыри?»

— Вот почему на генплане дорога, ради которой собираются вырубать нашу Березовую рощу и сносить дома, чудесным образом обходит огромные пустыри, на которых ничего пока не построено?! — задал вопрос корреспонденту «Реального времени» Тимур Саитов.

Ответ мы попытались поискать на Публичной кадастровой карте. И обнаружили, что большая часть пустырей, хоть и не огорожена пока, но уже имеет хозяев — это не муниципальная земля, а частная.

В частной собственности, к примеру, находится свыше 31 гектара земли между Царицынским бугром и Новой Сосновкой. Его назначение — «для жилищного строительства». Почти 49 гектаров между Чебаксой и Дубровкой (не улицей, а коттеджным поселком) — тоже в частных руках. За околицей улицы Сиреневой в Новой Сосновке в частной собственности почти 45 гектаров. Назначение части этих земель пока не позволяет их застраивать, они — «для сельскохозяйственных целей», но долго ли их перезонировать? Тем более что по проекту Генплана земель сельскохозяйственного назначения в черте города вовсе не должно остаться.

А пустырь между Константиновкой, Малыми Клыками и Царицынским бугром весь поделен на небольшие — от полугектара до 14 гектаров, лоскутки. И часть из них предназначена под индивидуальную, а часть – под высотную жилую застройку.

Напрашивается вывод: в отличие от мелких собственников, которых легко подвинуть, интересы крупных землевладельцев-застройщиков разработчики генплана стараются соблюсти.

Частично это подтвердил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» и руководитель группы разработчиков генплана, первый заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы Олег Григорьев:

— Дороги на Восточном направлении идут в основном через пустыри, но мы же должны были учитывать проекты планировок, которые уже утверждены!

По его словам, планы застройщиков, которые уже успела одобрить Казгордума, проектировщики нарушили только «там, где была необходимость» — то есть там, где обойти отведенные под застройку участки не было ну никакой возможности.

Олег Григорьев заявил «Реальному времени», что опасения активистов из Нагорного относительно сноса домов на улице Дубровке безосновательны. Фото Инны Серовой



Дороги по расчетам

Олег Григорьев заявил «Реальному времени», что опасения активистов из Нагорного относительно сноса домов на улице Дубровке безосновательны. По его словам, дорога полностью пройдет севернее частных наделов — по лесному массиву, на улицах Дубровке и Дорожной при этом не пострадает ни одного дома, «а снесены могут быть лишь два-три дома на улице Шоссейной» — там, где ее пересекает новая дорога.

— Что же касается Березовой рощи, то речь идет не о десятке гектаров, а об узенькой полоске. Там же весь лесной массив небольшой — может, пара десятков гектаров, — заметил Григорьев. – Да, дорога отрежет Нагорный от Березовой рощи. Но зато генплан запретит освоение лесного массива. Березовая роща будет включена в состав природного рекреационного комплекса. Его граница пройдет сразу по краю дороги.

Прямо по ходу телефонной беседы руководитель группы разработчиков генплана сформулировал главный принцип проектирования новых дорог:

— Дороги надо строить не там, где есть пустыри, а там, где они нужны по расчетам!

На вопрос, где же они нужны и будут построены в первую очередь, Олег Григорьев ответил:

— Если вы посмотрите на карту, то увидите массу новых радиальных — вылетных дорог. Запланировано строительство двух дорог-дублеров на северном направлении — на Дербышки и Высокую Гору, вдоль железной дороги. Одна — шестиполосная скоростная бессветофорная трасса, а вторая, районная дорога, предназначенная для обслуживания прилегающей территории, которая временно, пока не построена скоростная, может исполнять функции дублера. Планируется также вдоль железной дороги провести бессветофорную скоростную трассу-дублер Горьковского шоссе и скоростную трассу вдоль железной дороги на аэропорт, а на восток — Вознесенский тракт…

Но до 2025 года будут реализованы не все эти планы, а лишь их часть. К примеру, до Дербышек проложат вторую дорогу районного значения, строительство скоростной намечено на 2035 год. К 2025 году планируют построить дорогу-дублер Горьковского шоссе и дорогу от «Салават купере» до Тэцевской, а также примерно половину Вознесенского тракта, который по окончании строительства должен обеспечить выезд на трассу М7, а до тех пор разгрузит многострадальную улицу Центральную в Салмачах. Ну и еще по словам Григорьева, к 2025-му замкнут Большое Казанское кольцо, достроив недостающие участки на Тихорецкой и в районе железнодорожного вокзала.