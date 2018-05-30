Сайманова и Бердыева ждет тяжелое ТО: пять кадровых задач «Рубина» этим летом
Так непросто им не было даже в «Ростове»
Вчерашняя новость о заключении трехлетнего контракта с Вячеславом Подберезкиным, который весеннюю часть чемпионата отыграл в «Рубине» на правах аренды, — пока единственная из разряда положительных с трансферного рынка для казанского клуба. Рустему Сайманову и Курбану Бердыеву придется серьезно попотеть, чтобы в условиях жесточайшей экономии заткнуть «прорехи» в составе, которые уже есть и которые еще обязательно возникнут после ухода ряда лидеров команды. Спортивная редакция «Реального времени» выделяет пять основных задач «Рубина» на летнее трансферное окно.
После ЧМ форвардов в «Рубине» может не остаться — только «полунападающий»
«Ивелин Попов хороший парень и замечательный игрок. Мы все надеемся, что со «Спартаком» договорятся. Думаю, он сам не против. Я с ним разговаривал — он хочет играть в «Рубине», — сказал голкипер казанского «Рубина» Сослан Джанаев в интервью Sport24.ru.
Но желание самого болгарского форварда мало что значит для рынка, в условиях которого живет современный футбол. Напомним, что Попов свои четыре гола в весенней части чемпионата за «Рубин» забивал, будучи арендованным из «Спартака» игроком. Руководство красно-белых, естественно, в курсе большой заинтересованности казанцев в болгарине, соответственно цена полноценного трансфера в «Рубин» растет, а о пролонгации арендного договора и речи в новых условиях быть не может. По информации «Спорт Экспресса», казанский клуб решил не выкупать контракт полузащитника за 2 миллиона евро. Именно такую сумму, плюс включение в сделку защитника «Рубина» Федора Кудряшова запросил «Спартак».
Также под большим вопросом продолжение карьеры в «Рубине» Сердара Азмуна. Уже давно известно, что иранский форвард во всех футбольных делах слушает главного тренера казанцев Курбана Бердыева и без его отмашки Казань не покинет. Однако перед самим наставником «Рубина» стоит непростая задача соответствовать принципам Fair Play УЕФА в режиме жесткой экономии. Вряд ли кто-то сомневается в том, что если Сердар Азмун проявит себя на ЧМ-2018, то будет продан в европейский клуб.
Таким образом, по окончании мундиаля «Рубин» вполне может остаться без основной связки форвардов образца весны-2018. А кроме них в «Рубине» пока еще числится только Рифат Жемалетдинов, которого скорее можно назвать «полунападающим»: три гола за два сезона — исчерпывающие цифры. К тому же, по информации «Реального времени», сам Рифат считает свой переход в «Рубин» ошибкой и желает сменить клуб.
На первые сборы с «Рубином» может отправиться 33-летний Александр Бухаров, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Правда, возраст Александра и его склонность к лишнему весу заставляют сомневаться в том, что контракт с воспитанником татарстанского футбола будет подписан. Скорее всего, менеджменту «Рубина» предстоит заново собирать атакующую линию или как минимум усиливать ее (если Бухаров все-таки наберет форму или Азмун провалит ЧМ и останется в Казани).
За Джанаевым больше нет «казанской стены» и никого вообще. Это опасно
Сослан Джанаев стал первым вратарем в современной истории «Рубина», кто сумел вытеснить Сергея Рыжикова с «поста номер один». Все закончилось уходом «казанской стены» из стана «рубиновых». Сам покоритель «Барселоны» и прочих грандов европейского футбола почти все из десятка сезонов за «Рубин» провел без замен и серьезных травм. Про Джанаева нельзя сказать, что он не подвержен травмам. Посему, без надежного дублера «Рубину» не стоит начинать чемпионат. Рыжиков дублером быть не захотел — он полагает, что способен быть основным в любом клубе. И совсем не исключено, что своего добьется.
«Рубину» же предстоят непростые поиски. В футбольном сообществе давно стала секретом Полишинеля информация, что в Казань рассчитывают подтянуть другого воспитанника Виталия Кафанова — 23-летнего Никиту Медведева, который удачно подменял Джанаева в «Ростове», когда тот залечивал очередную травму. Однако, по данным нашего издания, сам Никита в Казань на роль дублера не торопится, справедливо полагая, что лучше выполнять те же функции в стане действующего чемпиона и заодно ощутить атмосферу Лиги чемпионов, хотя бы и со скамейки запасных «Локо». Впрочем, в вопросе возвращения Медведева под крыло Кафанова точка еще не поставлена. Пока же в распоряжении Бердыева в качестве кипера номер два остается лишь 20-летний Тимур Акмурзин, у которого попросту нет опыта выступлений в РФПЛ. Кроме того, по нашей информации, молодой голкипер, скорее всего, будет отправлен в аренду, как только менеджмент «Рубина» определится с дублером Джанаева.
Нобоа вполне может пригодиться Семаку в «Зените». А «Рубину» придется заново искать дирижера атак
«Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие!», — сказал пресс-службе «Рубина» Вячеслав Подберезкин после подписания трехлетнего контракта с казанским клубом по итогам аренды из «Краснодара».
В Казани игроку удалось перезагрузить карьеру. В «Рубин» он приходил совершенно разобранным, прежде всего морально, после не слишком удачного опыта работы с Игорем Шалимовым в «Краснодаре». Это было видно даже по интервью «Реальному времени», в котором Подберезкин весьма неоднозначно оценивал краснодарский этап.
Впрочем, «русский де Брюйне», или просто «Береза», очевидно не является ключевой фигурой в центре полузащиты нынешнего «Рубина». Эта роль закреплена за 33-летним Кристианом Нобоа, который заметно усилил креативную составляющую игры команды Бердыева. Беда лишь в том, что, как и Попов, Кристиан «Рубину» не принадлежит и выступал за Казань в рамках арендного соглашения с питерским «Зенитом».
Договориться с «Зенитом» о продлении аренды в «Рубин» и так было делом непростым, а тут еще клуб с берегов Невы возглавил Сергей Семак, который отлично знает возможности эквадорца и вряд ли откажется от хорошо знакомого игрока в составе. В общем, за Нобоа «Бердыеву и Ко» также предстоит побороться с непредсказуемым результатом. Полноценной замены эквадорцу в «Рубине» сейчас попросту нет. А в условиях экономии найти ее будет практически невозможно. Но искать, по-видимому, придется.
На флангах обороны вновь зияют прорехи
Первые игры румынского правого латераля Габриэля Энаке этой весной настраивали на оптимистичный лад. Однако чуть позже 37-летний Олег Кузьмин играючи вытеснил из состава легионера, не дав повода усомниться в собственной незаменимости.
Тем удивительнее, что менеджмент «Рубина» решил расторгнуть контракт с еще одной легендой клуба, у которой был действующий контракт на следующий сезон. Так или иначе, у «Рубина» остались лишь не понятый до конца Энаке, с которым пока нет полноценного контракта (румын также в аренде), и Виталий Устинов, который может сыграть на обоих флангах обороны.
Слева пока еще есть Федор Кудряшов. Но воспитанником красно-белых уже вовсю интересуется родной московский «Спартак», а после ЧМ интерес к 31-летнему защитнику может усилиться и со стороны других клубов. Велика вероятность, что «Рубину» придется заново собирать фланги обороны.
В центральной зоне защиты также неспокойно
До сих пор нет четкого понимания, продолжит ли карьеру игрока Цезарь Навас. Кроме того, в результате обвального травмирования центральных защитников российского футбола Владимир Гранат на домашнем ЧМ-2018 почти наверняка будет в основном составе сборной, что может сподвигнуть иных «толстосумов» нашего чемпионата на приобретение опытного центрального защитника во имя «лимита всемогущего».
Судя по всему, на данный момент лишь в отношении Камболова и Сорокина можно говорить, что они остаются в «Рубине» на будущий сезон. Это очень мало даже для игры в два защитника, а Бердыев, если кто не заметил, предпочитает расстановку с тремя ЦЗ.
Неутешительный итог
Резюмируя, констатируем один простой факт. Рустему Сайманову и Курбану Бердыеву в это трансферное окно придется очень непросто. Так сложно не было даже в «Ростове», который казанские болельщики снисходительно называли нищим. Пора влезать в чужую шкуру и прочувствовать это на себе.
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