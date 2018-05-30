Сайманова и Бердыева ждет тяжелое ТО: пять кадровых задач «Рубина» этим летом

Так непросто им не было даже в «Ростове»

Фото: Максим Платонов

Вчерашняя новость о заключении трехлетнего контракта с Вячеславом Подберезкиным, который весеннюю часть чемпионата отыграл в «Рубине» на правах аренды, — пока единственная из разряда положительных с трансферного рынка для казанского клуба. Рустему Сайманову и Курбану Бердыеву придется серьезно попотеть, чтобы в условиях жесточайшей экономии заткнуть «прорехи» в составе, которые уже есть и которые еще обязательно возникнут после ухода ряда лидеров команды. Спортивная редакция «Реального времени» выделяет пять основных задач «Рубина» на летнее трансферное окно.

После ЧМ форвардов в «Рубине» может не остаться — только «полунападающий»

«Ивелин Попов хороший парень и замечательный игрок. Мы все надеемся, что со «Спартаком» договорятся. Думаю, он сам не против. Я с ним разговаривал — он хочет играть в «Рубине», — сказал голкипер казанского «Рубина» Сослан Джанаев в интервью Sport24.ru.

Но желание самого болгарского форварда мало что значит для рынка, в условиях которого живет современный футбол. Напомним, что Попов свои четыре гола в весенней части чемпионата за «Рубин» забивал, будучи арендованным из «Спартака» игроком. Руководство красно-белых, естественно, в курсе большой заинтересованности казанцев в болгарине, соответственно цена полноценного трансфера в «Рубин» растет, а о пролонгации арендного договора и речи в новых условиях быть не может. По информации «Спорт Экспресса», казанский клуб решил не выкупать контракт полузащитника за 2 миллиона евро. Именно такую сумму, плюс включение в сделку защитника «Рубина» Федора Кудряшова запросил «Спартак».

Также под большим вопросом продолжение карьеры в «Рубине» Сердара Азмуна. Уже давно известно, что иранский форвард во всех футбольных делах слушает главного тренера казанцев Курбана Бердыева и без его отмашки Казань не покинет. Однако перед самим наставником «Рубина» стоит непростая задача соответствовать принципам Fair Play УЕФА в режиме жесткой экономии. Вряд ли кто-то сомневается в том, что если Сердар Азмун проявит себя на ЧМ-2018, то будет продан в европейский клуб.

Уже давно известно, что иранский форвард во всех футбольных делах слушает главного тренера казанцев Курбана Бердыева и без его отмашки Казань не покинет. Фото Максима Платонова



Таким образом, по окончании мундиаля «Рубин» вполне может остаться без основной связки форвардов образца весны-2018. А кроме них в «Рубине» пока еще числится только Рифат Жемалетдинов, которого скорее можно назвать «полунападающим»: три гола за два сезона — исчерпывающие цифры. К тому же, по информации «Реального времени», сам Рифат считает свой переход в «Рубин» ошибкой и желает сменить клуб.

На первые сборы с «Рубином» может отправиться 33-летний Александр Бухаров, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Правда, возраст Александра и его склонность к лишнему весу заставляют сомневаться в том, что контракт с воспитанником татарстанского футбола будет подписан. Скорее всего, менеджменту «Рубина» предстоит заново собирать атакующую линию или как минимум усиливать ее (если Бухаров все-таки наберет форму или Азмун провалит ЧМ и останется в Казани).

За Джанаевым больше нет «казанской стены» и никого вообще. Это опасно

Сослан Джанаев стал первым вратарем в современной истории «Рубина», кто сумел вытеснить Сергея Рыжикова с «поста номер один». Все закончилось уходом «казанской стены» из стана «рубиновых». Сам покоритель «Барселоны» и прочих грандов европейского футбола почти все из десятка сезонов за «Рубин» провел без замен и серьезных травм. Про Джанаева нельзя сказать, что он не подвержен травмам. Посему, без надежного дублера «Рубину» не стоит начинать чемпионат. Рыжиков дублером быть не захотел — он полагает, что способен быть основным в любом клубе. И совсем не исключено, что своего добьется.

«Рубину» же предстоят непростые поиски. В футбольном сообществе давно стала секретом Полишинеля информация, что в Казань рассчитывают подтянуть другого воспитанника Виталия Кафанова — 23-летнего Никиту Медведева, который удачно подменял Джанаева в «Ростове», когда тот залечивал очередную травму. Однако, по данным нашего издания, сам Никита в Казань на роль дублера не торопится, справедливо полагая, что лучше выполнять те же функции в стане действующего чемпиона и заодно ощутить атмосферу Лиги чемпионов, хотя бы и со скамейки запасных «Локо». Впрочем, в вопросе возвращения Медведева под крыло Кафанова точка еще не поставлена. Пока же в распоряжении Бердыева в качестве кипера номер два остается лишь 20-летний Тимур Акмурзин, у которого попросту нет опыта выступлений в РФПЛ. Кроме того, по нашей информации, молодой голкипер, скорее всего, будет отправлен в аренду, как только менеджмент «Рубина» определится с дублером Джанаева.



Про Джанаева нельзя сказать, что он не подвержен травмам. Посему, без надежного дублера «Рубину» не стоит начинать чемпионат. Фото rubin-kazan.ru

Нобоа вполне может пригодиться Семаку в «Зените». А «Рубину» придется заново искать дирижера атак

«Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие!», — сказал пресс-службе «Рубина» Вячеслав Подберезкин после подписания трехлетнего контракта с казанским клубом по итогам аренды из «Краснодара».

В Казани игроку удалось перезагрузить карьеру. В «Рубин» он приходил совершенно разобранным, прежде всего морально, после не слишком удачного опыта работы с Игорем Шалимовым в «Краснодаре». Это было видно даже по интервью «Реальному времени», в котором Подберезкин весьма неоднозначно оценивал краснодарский этап.

Впрочем, «русский де Брюйне», или просто «Береза», очевидно не является ключевой фигурой в центре полузащиты нынешнего «Рубина». Эта роль закреплена за 33-летним Кристианом Нобоа, который заметно усилил креативную составляющую игры команды Бердыева. Беда лишь в том, что, как и Попов, Кристиан «Рубину» не принадлежит и выступал за Казань в рамках арендного соглашения с питерским «Зенитом».

Договориться с «Зенитом» о продлении аренды в «Рубин» и так было делом непростым, а тут еще клуб с берегов Невы возглавил Сергей Семак, который отлично знает возможности эквадорца и вряд ли откажется от хорошо знакомого игрока в составе. В общем, за Нобоа «Бердыеву и Ко» также предстоит побороться с непредсказуемым результатом. Полноценной замены эквадорцу в «Рубине» сейчас попросту нет. А в условиях экономии найти ее будет практически невозможно. Но искать, по-видимому, придется.

Слева пока еще есть Федор Кудряшов. Но воспитанником красно-белых уже вовсю интересуется родной московский «Спартак». Фото Максима Платонова

На флангах обороны вновь зияют прорехи

Первые игры румынского правого латераля Габриэля Энаке этой весной настраивали на оптимистичный лад. Однако чуть позже 37-летний Олег Кузьмин играючи вытеснил из состава легионера, не дав повода усомниться в собственной незаменимости.

Тем удивительнее, что менеджмент «Рубина» решил расторгнуть контракт с еще одной легендой клуба, у которой был действующий контракт на следующий сезон. Так или иначе, у «Рубина» остались лишь не понятый до конца Энаке, с которым пока нет полноценного контракта (румын также в аренде), и Виталий Устинов, который может сыграть на обоих флангах обороны.

Слева пока еще есть Федор Кудряшов. Но воспитанником красно-белых уже вовсю интересуется родной московский «Спартак», а после ЧМ интерес к 31-летнему защитнику может усилиться и со стороны других клубов. Велика вероятность, что «Рубину» придется заново собирать фланги обороны.

В центральной зоне защиты также неспокойно

До сих пор нет четкого понимания, продолжит ли карьеру игрока Цезарь Навас. Кроме того, в результате обвального травмирования центральных защитников российского футбола Владимир Гранат на домашнем ЧМ-2018 почти наверняка будет в основном составе сборной, что может сподвигнуть иных «толстосумов» нашего чемпионата на приобретение опытного центрального защитника во имя «лимита всемогущего».

Судя по всему, на данный момент лишь в отношении Камболова и Сорокина можно говорить, что они остаются в «Рубине» на будущий сезон. Это очень мало даже для игры в два защитника, а Бердыев, если кто не заметил, предпочитает расстановку с тремя ЦЗ.

Владимир Гранат на домашнем ЧМ-2018 почти наверняка будет в основном составе сборной, что может сподвигнуть иных «толстосумов» нашего чемпионата на приобретение опытного центрального защитника во имя «лимита всемогущего». Фото Максима Платонова

Неутешительный итог

Резюмируя, констатируем один простой факт. Рустему Сайманову и Курбану Бердыеву в это трансферное окно придется очень непросто. Так сложно не было даже в «Ростове», который казанские болельщики снисходительно называли нищим. Пора влезать в чужую шкуру и прочувствовать это на себе.