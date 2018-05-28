Он стоял стеной за «Рубин», а теперь в поиске новой команды

7 вариантов, где продолжит свою карьеру Сергей Рыжиков

Фото: Максим Платонов

Расставание с Сергеем Рыжиковым для многих получилось неожиданным и болезненным. Поверить в то, что живой символ победной эпохи казанского «Рубина» покинул клуб, для этих людей до сих пор сложная задача. Тем не менее это факт — сам Сергей по завершении сезона отправился с семьей на отдых, но поиски нового клуба при этом не прекращает ни на минуту. Наше издание связалось с агентом вратаря Алексеем Сафоновым, однако тот не стал раскрывать карты — сказал лишь, что о переходе его клиента в какой-либо клуб будет сообщено позднее, потому что «трансферы любят тишину». Однако основные варианты, что называется, на поверхности. Где может продолжить карьеру голкипер — об этом в материале «Реального времени».

«Спартак» Москва

Главный вариант продолжения карьеры Сергея — московский «Спартак». Причиной, по которой перед Рыжиковым спустя много лет вновь замаячила перспектива выступать за «красно-белых», стала травма Александра Селихова. Порванный ахилл не только поставил крест на шансах молодого голкипера на попадание на чемпионат мира, но и вывел его из игры на долгий срок. По предварительным данным, восстановление Селихова может занять до 6 месяцев, что означает, что весь остаток 2018 года будет им пропущен.

Эти обстоятельства вынудили «красно-белых» обратить взоры на рынок свободных агентов, откуда ежегодно можно доставать нужный «материал» буквально за бесценок. То, что там оказался Рыжиков, безусловно, удача для руководства «Спартака» — глупо отказываться от возможности пригласить опытного голкипера с российским паспортом. К тому же, будем честны, перспектива остаться на первую часть сезона с одним из самых нестабильных вратарей Артемом Ребровым не может прельщать тренерский штаб команды.

Для самого Рыжикова «красно-белый» вариант выглядит, скорее, как попытка вернуться в прошлое. Ровно 8 лет назад «Спартак» уже выходил на Сергея, но тот в последний момент передумал и остался в «Рубине». В итоге теперь вратарь уходит из Казани легендой и спокойно может рассматривать предложение москвичей. Шансы поиграть за них на самом высоком уровне у Рыжикова наверняка еще будут. А те, кто считает, что 37 лет — это приговор, могут взглянуть на Буффона, который сейчас полным ходом рассматривает вариант с «ПСЖ». Чем «российский Буффон» хуже итальянского? Моложе разве что.

Главный вариант продолжения карьеры Сергея — московский «Спартак». Фото spartak.com

«Арсенал» Тула

Еще один претендент на Рыжикова, у которого с финансами полный порядок. Совсем недавно за туляков играл Владимир Габулов, доигравшийся до сборной России. Теперь в этом направлении может проследовать и Сергей. Для «Арсенала» приход такого опытного голкипера — серьезное подспорье для повторения успеха минувшего сезона. Сейчас у туляков есть молодой Левашов, но он в силу возраста еще не так стабилен, чтобы решать с ним задачу выхода в еврокубки.

Для самого Рыжикова этот вариант выгоден прежде всего с финансовой точки зрения. Не секрет, что возможности «Арсенала» хотя и ограничены, но все же они куда лучше, чем у остальных команд из данного списка (не считая, конечно, «Спартака»). Однако в данном случае для Рыжикова немаловажна и игровая практика, которую он получит здесь сполна. Правда, есть в этом варианте одна загвоздка. У туляков меняется тренер, и пока неизвестно, кто именно встанет у руля команды. Приходить на «пустое место» Сергей не будет, его карьера уже на финишной прямой, а это не то время, когда безоглядно соглашаются на любое предложение.

«Крылья Советов» Самара

Дебютант лиги (точнее — «возвращенец») на данный момент еще не определился с бюджетом на следующий сезон, но список интересующих футболистов тренерский штаб самарцев уже составил. По информации «Реального времени», в нем присутствует и фамилия Рыжикова, которым «Крылья» хотят закрыть проблемную вратарскую позицию раз и навсегда. Мотив со стороны самарцев понятен — пока у них всего один вратарь, более-менее соответствующий уровню Премьер-лиги. Правда, Евгений Конюхов уже играл в РФПЛ и как-то не успел тогда убедить в своей надежности.

С приходом в «Крылья Советов» Рыжиков наверняка автоматически получит статус первого номера. По регалиям, опыту и мастерству у самарцев и близко нет вратарей, готовых соперничать с ним прямо сейчас. А если обратиться к рынку, то окажется, что и тут Сергей самый лакомый кусочек из всех представленных.

Правда, и тут есть одна закавыка. Дело в том, что на недавнем прощальном матче в Казани Рыжиков заверил болельщиков, что в «Крылья» не перейдет. Переход в недружественную Самару могут и не простить.

Главным тренером уфимцев все еще остается Сергей Семак, который очень тепло общается с Рыжиковым и наверняка будет рад поработать со своим тезкой. Фото Максима Платонова



ФК «Уфа»

Будь это хоккей, Рыжикову пришлось бы оправдываться за переезд в Уфу. Но в футболе татаро-башкирское противостояние пока далеко не дерби, а значит, этот вариант можно рассматривать, не отвлекаясь на околофутбол. К тому же, главным тренером уфимцев все еще остается Сергей Семак, который очень тепло общается с Рыжиковым и наверняка будет рад поработать со своим тезкой. Кроме того, по-прежнему неизвестны планы на следующий сезон основного кипера уфимцев Александра Беленова, что тоже немаловажно. Очевидно, что этот вариант может сработать, если Сергей Семак все же останется в башкирском клубе.

При этом самому Рыжикову на данный момент нет особого смысла изо всех сил рваться в столицу Башкортостана. Вряд ли «Уфа» будет предлагать денег больше, чем предлагал «Рубин», так что в этом варианте основным мотивом для вратаря является игровая практика. Но и этого Рыжиков может не добиться, если в команде на вратарской позиции не произойдут коренные перемены. Например, если «Спартак» все-таки не вернет своего воспитанника Беленова.

«Динамо» Москва

Успешное выступление под руководством Дмитрия Хохлова активизировало работу руководства москвичей на трансферном рынке. Не секрет, что наиболее слабой и недоукомплектованной у «Динамо» является как раз вратарская позиция. Антону Шунину — 31 год, и он всю свою карьеру провел, выступая за «бело-голубых», но когда тебе нужен результат, ты вряд ли будешь смотреть на «верность» стоящего перед тобой человека. Для ФНЛ и борьбы за выживание способностей Антона команде вполне хватало, но сейчас для решения более серьезных задач стоит присмотреться к другим вариантам.

По нашим данным, среди претендентов на позицию вратаря «бело-голубые» рассматривают и Рыжикова. Выиграть конкуренцию у Шунина будет не так сложно, а вот завоевать любовь болельщиков — да. Но у Сергея никогда не было особых трений с фанатами команд, так что «понять и простить» «бело-голубые» наверняка смогут. Особенно если их новый голкипер начнет тащить их клуб на высокие места в турнирной таблице, как это когда-то произошло с «Рубином».

Юрий Семин, как и Курбан Бердыев, не заглядывает игрокам в паспорт, так что возраст в этом случае не будет играть большой роли. Фото rubin-kazan.ru



«Локомотив» Москва

Вариант, который, на первый взгляд, можно прокомментировать лишь гениальной фразой Валерия Карпина на все времена — это бред. Но если копнуть чуть глубже, картина вырисовывается куда менее однозначная. На данный момент в распоряжении «Локомотива» есть три вратаря: голкипер уровня сборной России натурализованный бразилец Гильерме, Коченков и Медведев (последний, на минуточку, рекордсмен России по количеству «сухих» минут). Однако бразилец все чаще допускает ляпы и пройти стабильно весь сезон не в состоянии, Коченков травмирован, а Медведев вот-вот переберется к Кафанову в «Рубин».

В случае перехода Никиты в казанский клуб москвичи могут включиться в борьбу за Рыжикова. Юрий Семин, как и Курбан Бердыев, не заглядывает игрокам в паспорт, так что возраст в этом случае не будет играть большой роли. Рыжиков все еще топовый вратарь, который способен составить конкуренцию Гильерме. Тем более что сам бразилец, повторим, немного сдал. Этим запросто может воспользоваться Рыжиков — и спустя много лет вернуться в состав «Локомотива».

«Маккаби» Хайфа, Израиль

К Рыжикову есть предметный интерес и со стороны зарубежных клубов. Один из них — «Маккаби» (Хайфа), который ищет варианты усиления вратарской позиции. В недавнем прошлом победители Кубка страны не попали в число первой группы основной стадии чемпионата и теперь всерьез намерены поработать на трансферном рынке. И главный вопрос для них — вратарский.

Для Рыжикова переезд в Израиль может стать неким поощрительным призом за многолетний труд на благо российского спорта. Спорить за позицию первого номера с ним в Израиле будет некому, если сам Сергей будет относиться к своей работе на все 100. Учитывая трудолюбие голкипера, сомнений в этом нет, а значит, можно и присмотреться к зарубежному варианту.