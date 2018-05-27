«Ливерпуль» не сломался — только Кариус. Но не зря лишь одну команду называют «галактикос»

«Реал» взял 13-й трофей Лиги чемпионов, а Клопп вновь проиграл в финале

В последние годы Лига чемпионов стала достаточно предсказуемым турниром. Неожиданные финалисты случаются все реже, обратно пропорционально росту финансового оборота европейского футбола. До вчерашнего финала последний отчасти нежданный участник битвы за главный футбольный трофей был в 2013-м году, когда дортмундская «Боруссия» опять же Юргена Клоппа проиграла на «Уэмбли» мюнхенской «Баварии» (1:2). Теперь эксцентричный тренер имел возможность взять реванш, прежде всего у своего прошлого, но снова не справился (1:3). Фантастическая «вертушка» от Бэйла, «стая киевских собак» и тактический бой Зидана с Клоппом — в материале «Реального времени».

«Машина» Зидана против «красного» кубкового бойца

Казалось бы, «Ливерпуль» далеко не случайный гость финала ЛЧ — все-таки в его клубной копилке целых пять трофеев этого турнира. Однако в английской Премьер-лиге (которую многие считают сильнейшим чемпионатом в мире) мерсисайдцы давно ушли с первых ролей, оставшись в тени финансово всемогущих «Манчестеров» («Сити» и «Юнайтед») и «Челси» Абрамовича. Последний трофей «Ливерпулю» покорялся 6 лет назад, причем «чашка» была довольно заштатная — Кубок лиги. Современное поколение фанатов клуба уже и не помнит, когда в последний раз «Ливер» был чемпионом Англии. А случилось это очень давно — в 1990 году. Однако «красные» всегда были кубковым бойцом. Посему именно кубковые победы еще свежи в памяти, особенно — блестящий камбэк «красных» с 0:3 в финале от «Милана» в 2005-м. И именно это ставило фаворитизм «Реала» под сомнение.

Но только сомнение. Ведь «Реал» действующий, причем дважды подряд, победитель Лиги чемпионов. «Сливочные» вообще самый титулованный клуб в истории ЛЧ — на их счету до вчерашнего дня было уже 12 побед. Станет ли «чертова дюжина» камнем преткновения — это была лишь самая малая часть интриги финала. А вообще «Королевский клуб» времен Зидана — просто машина по добыче трофеев. Бронза свежей Ла Лиги здесь выглядит скорее исключением из правил. Зидан сделал в «Реале» главное — по заветам дель Боске не мешает своим звездам играть в футбол и даже имеет преимущество над предшественником. «Зизу» обладает настолько великим игроцким авторитетом, что лишний раз спорить с ним не рискует даже Криштиану Роналду.

При этом Зидан, будучи относительно молодым по тренерским меркам специалистом, не чурается тактических изысков. Его «Реал» способен сыграть в футбол любой ментальности. Например, в сложнейшей сшибке с «Юве» мадридисты в лучших традициях Моуриньо отдали мяч и сыграли вторым номером. А вот про наставника «Ливерпуля» сказать такого нельзя. Команды Клоппа играют шикарно, зрелищно, но в одном стиле: космические скорости и размашистые атаки. Многие эксперты предсказывали: если «Реал» отдаст мяч, у скоростной атаки «красных» могут возникнуть проблемы.

Про наставника «Ливерпуля» сказать такого нельзя. Команды Клоппа играют шикарно, зрелищно, но в одном стиле. Фото Романа Хасаева



Впрочем, все эти интриги чуть не стали жертвой околоспорта и решения УЕФА провести этот финал в Киеве. Перед игрой даже капитан «Реала» Серхио Рамос не смог отрицать очевидное. «Из-за расстояния и больших трат многие фанаты «Реала» не смогли приехать в Киев. Но мы чувствуем поддержку тех, кто все-таки приехал. Некоторые хотели бы, чтобы финал был ближе, это бы упростило некоторые вещи. Но мы не имеем ничего против. Если это поможет Украине как стране, тогда прекрасно», — сказал Рамос.

«Они напали, как стая собак»

В итоге фанаты «Реала» были вынуждены вернуть более тысячи билетов на финал. А затем грянул гром. Около 20 хулиганов в масках атаковали поклонников «Ливерпуля» в четверг вечером в одном из ресторанов в центре столицы Украины. Киев, как оказалось, не лучшее место в мире с точки зрения обеспечения безопасности.

Обычно подобное случается после игр, когда организаторы уже ослабляют вожжи. Здесь же шокирующее нападение случилось прямо в день приезда британских фанатов в Киев. У болельщиков были диагностированы порезы и незначительные травмы. «Я приехал сюда не за тем, чтобы драться, я просто хотел посмотреть футбол. Мы находились там около четырех часов, а потом на нас напали, будто стая собак. Это было ужасно», — рассказал болельщик «Ливерпуля» британским СМИ.

Забегая вперед — уже в добавленное время отчетного матча небольшая группа болельщиков также умудрилась выскочить на поле, сорвав голевую атаку Криштиану Роналду и «Реала».

«Реал» с первых минут действительно отдал мяч мерсисайдцам. Фото instagram.com/liverpoolfc

«Ливерпуль» должен был забивать первым

Но вернемся на футбольное поле. Выше мы писали о главной тактической интриге тренерской дуэли Клоппа и Зидана. Так вот, «Реал» с первых минут действительно отдал мяч мерсисайдцам. Традиционный для Клоппа высокий прессинг развернулся на половине поля «сливочных» во всей красе. В первые 30 минут «Ливерпуль» переигрывал «Реал», который то ли вынужденно, то ли запланированно прижался к своей штрафной.

В целом при большом преимуществе «Ливерпуля» Кейлору Навасу практически не пришлось вступать в игру, хотя вратарь уже на 7-й минуте чуть не «привез» в свои ворота, когда неосмотрительно выскочил из штрафной страховать защитников, оставшихся против несущегося на скорости Мане. В дальнейшем вратарь «Реала» исправился, уже через минуту бросившись в ноги форварду «красных» на углу вратарской, а много позже надежно взяв плотный удар Арнольда. В других эпизодах мерсисайдцы не смогли довести до прицельного удара несколько условно голевых моментов.

Салах вне игры и может пропустить российский ЧМ

«Ливерпуль» не забил, а на 30-й минуте случилась трагедия для «красных». Главная звезда команды Клоппа египтянин Салах повредил плечо в противоборстве с Рамосом и был вынужден покинуть поле, уступив место Лаллане. Резервист тут же ошибся в паре эпизодов и развалил начисто игру «Ливерпуля» на заключительную 15-минутку первого тайма. Фанаты «красных» вправе были разделить свое горе с болельщиками Египта. А вот настроение российских болельщиков, наверное, двойственное. С одной стороны, домашний ЧМ здорово потеряет в зрелищности, если останется без Салаха, но, с другой, шансы на выход из группы России могут существенно вырасти.

Чуть позже и «Реал» был вынужден провести незапланированную замену. Возможно, российский ЧМ лишился еще одной звезды — серьезную травму получил Карвахаль. Но тут детали другие. Во-первых крайний защитник «Королевского клуба» при всей своей звездности не то же самое, что Салах для «Ливерпуля». Во-вторых, у Зидана длинная скамейка. Вышедший на замену Начо вполне мог забить на 44-й минуте игры, когда слета замыкал диагональную «закидушку» с противоположного фланга, но толком не попал по мячу. И в целом «Реал» забрал концовку у обескураженного потерей Салаха «Ливерпуля». И даже забил — но с нарушением правил. Еще до эпизода имени Начо Роналду замыкал навес с фланга, вратарь «красных» Кариус выручил, Бензема добил, но из микроскопического офсайда. Хотя показалось, что и португальская звезда «Реала» была в положении «вне игры».

Бэйл трансформировал его в лучший гол сезона, шикарно пробив через себя в самую девятку ворот мерсисайдцев. Фото eurosport.ru

Команда Клоппа сломалась бы, не будь это «Ливерпуль»

«Ливерпуль» чудом «дожил» до перерыва, и многое после паузы зависело от того, сумеет ли Клопп «починить» игру своей команды уже без Салаха. На 48-й минуте показалось, что все у мерсисайдцев плохо. Незадачливый заменитель Салаха — Лаллана нелепым образом отдал пас сопернику в штрафной и лишь перекладина спасла «Ливерпуль» от гола после удара Иско.

А через 2 минуты все стало совсем плохо. Кариус подобрал мяч после неточного длинного паса и не глядя выкинул его партнеру. Вернее, собирался это сделать, но хитрющий и фартовый на голы в финалах Бензема выставил ногу, от которой мяч издевательски закатился в ворота — 1:0. «Ливерпуль» должен был сломаться, не будь он «Ливерпулем». «Красные» завелись и тут же счет сравняли: после углового Ловрен выиграл воздух и скинул во вратарскую, откуда ловкий Мане «пыром» проткнул мяч в ворота — 1:1.

Не зря «Реал» называют «галактикос»

Зидан ответил Бэйлом, выпустив того на поле вместо не попавшего в игру Иско. Ставка «Зизу» сыграла на все сто. У Марсело откровенно не получился кросс в штрафную Кариуса, но Бэйл трансформировал его в лучший гол сезона, шикарно пробив через себя в самую девятку ворот мерсисайдцев.

«Ливерпуль» и тут не сдался, продолжая оказывать серьезное давление на ворота соперника. Но все сломала вторая результативная ошибка голкипера мерсисайдцев. Кариус неловко подставил перчатки под удар издали все того же Бэйла прямо по центру, убив интригу последних минут. В итоге «Реал» в целом довольно буднично взял третий подряд трофей Лиги чемпионов и 13-й за всю историю главного футбольного турнира Старого Света.

Артур Халилуллов