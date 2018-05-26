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Место встречи изменить нельзя: любители русского фольклора вновь собрались на «Каравон» в Никольском

22:16, 26.05.2018
Место встречи изменить нельзя: любители русского фольклора вновь собрались на «Каравон» в Никольском Фото: tatarstan.ru
Видео Камиля Исмаилова
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