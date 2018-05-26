Нижнекамск — центр празднования республиканского Дня химика

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

В Нижнекамске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню химика. По традиции официальная часть с участием президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова прошла во Дворце спорта «Нефтехим Арена», где гостей праздника познакомили с выставкой-презентацией инновационной продукции крупнейших предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей Татарстана, а на официальной части, свои заслуженные государственные награды получили ветераны производства.

Нижнекамск — столица нефтехимии

Свой профессиональный праздник представители нефтегазохимической отрасли всей республики шестой год подряд отмечают в Нижнекамске — столице нефтехимии и нефтепереработки. Решение о проведении этого дня в республиканском масштабе именно в городе на Каме было принято президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в 2013 году. Из-за расположения крупнейших промышленных предприятий, составляющих основу экономики не только нашей республики, но и страны, Нижнекамск по праву считается центром нефтехимии и нефтепереработки.

На торжественном мероприятии присутствовали президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, первый заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, представители министерств и ведомств РТ.

До начала официальной части глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов осмотрел выставочную экспозицию предприятий нефтехимической отрасли республики. Среди участников выставки по традиции одну из ключевых позиций занимала компания «ТАИФ-НК». Общество презентовало гостям праздника итоги своей деятельности за 2017 год, а также образцы основных видов продукции — бензины, дизельное топливо, керосин, авиакеросин и битум.



Работников нефтехимической промышленности поздравил президент РТ Р. Н. Минниханов. Фото Максима Платонова



Уже на сцене президент Татарстана, поздравив всех работников нефтехимической промышленности, отметил, что отрасль нефтехимии является локомотивом роста экономики Татарстана. По словам Рустама Минниханова, у республики большие планы, большие программы по дальнейшему развитию и, конечно же, сегодня в средней и дальней перспективе точка роста республики — это химия и нефтехимия.

«Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентными не только в масштабе страны, но и на мировых рынках», — сказал Рустам Минниханов.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов выразил слова благодарности ветеранам отрасли и трудовым коллективам предприятий и отметил, что отрасль с уверенностью смотрит в будущее. Уже сегодня готовятся и реализуются самые амбициозные проекты, которые предусматривают выпуск современнейшей высокотехнологичной инновационной продукции.

Главная ценность нефтехимической отрасли — люди

Нефтехимия и нефтепереработка — это многотысячная армия высококвалифицированных специалистов. В профессиональный праздник на сцене присутствовали ветераны и лучшие работники нефтехимической отрасли, трудовые династии, татарстанские ученые и рационализаторы, а также студенты вузов, школьники и педагоги — победители всероссийских и республиканских предметных олимпиад.

Заместитель начальника технического отдела ОАО «ТАИФ-НК» В. Кузнецов отмечен в номинации «Ученый-производственник». Фото Максима Платонова

За трудовые успехи, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин вручил заместителю начальника технического отдела ОАО «ТАИФ-НК» Вячеславу Кузьмину диплом и памятную статуэтку в номинации «Ученый-производственник». В одном ряду с награжденными — оператор технологических установок шестого разряда нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» Минасхат Хасаншин. За многолетний плодотворный труд в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности специалисту присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Нагрудный знак и удостоверение сотруднику ТАИФ-НК вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено оператору технологических установок нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» Минасхату Хасаншину. Фото Максима Платонова

В нефтехимической отрасли Минасхат Нурисламович уже 39 лет. Он принимал самое активное участие в пуско-наладочных операциях вакуумного блока, в освоении производства первичной переработки нефти, контролировал ход выполнения пуско-наладочных работ в период капитальных ремонтов и технических перевооружений установки ЭЛОУ-АВТ-7. Сотрудники НПЗ, отмечают, что под чутким руководством Минасхата Хасаншина удалось довести показатели производства до современных требований норм промышленной безопасности, внедрить автоматизированную систему управления технологическими процессами, а также повысить общую производительность установки по сырью.

«Я очень рад столь высокому званию. Для меня большая честь получить его от президента Татарстана. Я работаю в компании «ТАИФ-НК» много лет и очень надеюсь, что молодые специалисты, наставником которых я на сегодняшний день являюсь, устраиваясь на наше предприятие, переймут знания и опыт старшего поколения», — сказал Минасхат Хасаншин.

После церемонии награждения, республиканский День химика продолжился концертной программой, в которой приняли участие порядка пятисот детей из различных танцевальных коллективов города. Юные танцоры в своих номерах отразили не только весь колорит нашего многонационального народа, но и сплоченность представителей всей нефтехимической отрасли. Кроме этого, гостей праздника радовали артисты из Нижнекамска, Казани и Ульяновска. Завершил праздничную программу российский певец Валерий Сюткин.

Завершил праздничную программу российский певец Валерий Сюткин. Фото ТАИФ-НК