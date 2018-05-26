Нижнекамск — центр празднования республиканского Дня химика
В Нижнекамске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню химика. По традиции официальная часть с участием президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова прошла во Дворце спорта «Нефтехим Арена», где гостей праздника познакомили с выставкой-презентацией инновационной продукции крупнейших предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей Татарстана, а на официальной части, свои заслуженные государственные награды получили ветераны производства.
Нижнекамск — столица нефтехимии
Свой профессиональный праздник представители нефтегазохимической отрасли всей республики шестой год подряд отмечают в Нижнекамске — столице нефтехимии и нефтепереработки. Решение о проведении этого дня в республиканском масштабе именно в городе на Каме было принято президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в 2013 году. Из-за расположения крупнейших промышленных предприятий, составляющих основу экономики не только нашей республики, но и страны, Нижнекамск по праву считается центром нефтехимии и нефтепереработки.
На торжественном мероприятии присутствовали президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, первый заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев, мэр Нижнекамска Айдар Метшин, представители министерств и ведомств РТ.
До начала официальной части глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов осмотрел выставочную экспозицию предприятий нефтехимической отрасли республики. Среди участников выставки по традиции одну из ключевых позиций занимала компания «ТАИФ-НК». Общество презентовало гостям праздника итоги своей деятельности за 2017 год, а также образцы основных видов продукции — бензины, дизельное топливо, керосин, авиакеросин и битум.
Уже на сцене президент Татарстана, поздравив всех работников нефтехимической промышленности, отметил, что отрасль нефтехимии является локомотивом роста экономики Татарстана. По словам Рустама Минниханова, у республики большие планы, большие программы по дальнейшему развитию и, конечно же, сегодня в средней и дальней перспективе точка роста республики — это химия и нефтехимия.
«Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентными не только в масштабе страны, но и на мировых рынках», — сказал Рустам Минниханов.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов выразил слова благодарности ветеранам отрасли и трудовым коллективам предприятий и отметил, что отрасль с уверенностью смотрит в будущее. Уже сегодня готовятся и реализуются самые амбициозные проекты, которые предусматривают выпуск современнейшей высокотехнологичной инновационной продукции.
Главная ценность нефтехимической отрасли — люди
Нефтехимия и нефтепереработка — это многотысячная армия высококвалифицированных специалистов. В профессиональный праздник на сцене присутствовали ветераны и лучшие работники нефтехимической отрасли, трудовые династии, татарстанские ученые и рационализаторы, а также студенты вузов, школьники и педагоги — победители всероссийских и республиканских предметных олимпиад.
За трудовые успехи, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин вручил заместителю начальника технического отдела ОАО «ТАИФ-НК» Вячеславу Кузьмину диплом и памятную статуэтку в номинации «Ученый-производственник». В одном ряду с награжденными — оператор технологических установок шестого разряда нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» Минасхат Хасаншин. За многолетний плодотворный труд в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности специалисту присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Нагрудный знак и удостоверение сотруднику ТАИФ-НК вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.
В нефтехимической отрасли Минасхат Нурисламович уже 39 лет. Он принимал самое активное участие в пуско-наладочных операциях вакуумного блока, в освоении производства первичной переработки нефти, контролировал ход выполнения пуско-наладочных работ в период капитальных ремонтов и технических перевооружений установки ЭЛОУ-АВТ-7. Сотрудники НПЗ, отмечают, что под чутким руководством Минасхата Хасаншина удалось довести показатели производства до современных требований норм промышленной безопасности, внедрить автоматизированную систему управления технологическими процессами, а также повысить общую производительность установки по сырью.
«Я очень рад столь высокому званию. Для меня большая честь получить его от президента Татарстана. Я работаю в компании «ТАИФ-НК» много лет и очень надеюсь, что молодые специалисты, наставником которых я на сегодняшний день являюсь, устраиваясь на наше предприятие, переймут знания и опыт старшего поколения», — сказал Минасхат Хасаншин.
После церемонии награждения, республиканский День химика продолжился концертной программой, в которой приняли участие порядка пятисот детей из различных танцевальных коллективов города. Юные танцоры в своих номерах отразили не только весь колорит нашего многонационального народа, но и сплоченность представителей всей нефтехимической отрасли. Кроме этого, гостей праздника радовали артисты из Нижнекамска, Казани и Ульяновска. Завершил праздничную программу российский певец Валерий Сюткин.
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