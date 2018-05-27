«Профессия почтальона скоро исчезнет, посылки будут доставлять дроны»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Каким китайская компания Alibaba в скором будущем видит мир доставки товаров, какая книга учит чувствовать себя счастливым здесь и сейчас и как ошибка корректора поменяла историю Лиссабона — предприниматели Татарстана рассказали «Реальному времени» о книгах, из которых состоит их библиотека.

Ефим Климов, генеральный директор «Эттон»:

— Из последнего прочел книгу Дункана Кларка «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица». Автор рассказывает, как Джек Ма создал мировую корпорацию, которая сейчас может соперничать с такими компаниями, как Amazon, Walmart. Преподаватель английского языка за 10 лет выстроил в Китае крупнейшую виртуальную площадку. Мне близок стиль управления Джека Ма, особенно тот, что был в начале организации компании.

Также мне понравилось, что он строит долгосрочные стратегические прогнозы. Он не занимается оперативной работой, понятно, что сейчас он может это себе позволить. Читаешь и думаешь, что человек просто фантазирует, а потом понимаешь, что да, наверно, так все и будет. Компания Alibaba занимается доставкой и Джек Ма прогнозирует, что профессия почтальона скоро исчезнет. Уже сейчас огромные логистические центры работают без людей, а вскоре появятся дополнительные сортировочные станции, от которых развозить посылки будут машины без водителей, а до отдаленных точек станут летать дроны. Несколько лет тому назад это казалось фантастикой, а сейчас вполне реальным.

Художественную литературу я слушаю в аудиозаписях. Около пятидесяти раз прослушал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и сейчас слушаю «Империю Романовых» Эдварда Радзинского.

Айрат Кавеев, руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса «KMPG»:

— Из художественной литературы я читаю роман «Норби» Айзека Азимова. Его книги дают мне возможность дотронуться до идеального мира, восстановить свой ум и возбудить воображение. Из литературы по саморазвитию читаю Джо Диспенза «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели». Книга о том, что свои цели надо осознавать сознательно и чувственно и стремится к их достижению сначала на подсознательном уровне, а потом уже выстраивать план. Джо Диспенза рассказывает о том, как можно напряженно работать и получать от этого удовольствие. Иными словами, если не можешь поменять проблему, то можешь изменить свое отношение к ней. Если говорить в целом, то книга о том, как чувствовать себя счастливым в наших реалиях.

Сергей Андреев, владелец сети аптек «Рациола»:

— Из недавно прочитанного — книга Ицхака Адизеса «Управляя изменениями». Самый главный совет — никогда не надо бояться изменений, и только через них компания становится сильнее. Вторую книгу, которую прочел за этот месяц, написал Мирзакарим Норбеков «Опыт дурака». Он выпустил пять книг под этим заголовком, я прочитал вторую и третью части. Они полезны не с точки зрения профессионального развития, а с точки зрения развития личности, здоровья и энергетики руководителя. В книге ничего нового для себя не узнал, но в качестве закрепления того, как управлять энергией, было полезно изучить работу Норбекова.

Ильсияр Тухватуллина, директор ГИП ООО «Архитектурный Дом АДТ»:

— Я лежала в больнице, и мне подруга привезла книгу Жозе Сарамаго «История осады Лиссабона». Мне она очень понравилась. Сюжет заключается в том, что корректор вместо того, чтобы написать об осаде Лиссабона, сообщил, что ее не было. Ошибка корректора вызвала скандал, и ему предложили написать альтернативную версию истории: как развивались бы события, если бы осады Лиссабона все-таки не было.

Анна Белоброва, директор агентства маркетинга и PR «SMM»:



— Из специальной литературы изучаю статьи, касающиеся маркетинга, поскольку основное направление моей деятельности — маркетинг и продвижение. Последний месяц меня занимает тема развития «Инстаграма». Этот ресурс сейчас видоизменяется. В нем опускаются рейтинги профилей, созданных с помощью ботов, специальных программ масс-фолловинга, масс-маркетинга. «Инстаграм» очищают от программ черного продвижения.

Также изучаю информацию о том, что «Инстаграм» скоро заменит интернет-магазины. Технология уже апробируется на Западе. К нам она придет через полтора года. Сейчас надо к этому готовиться и понимать, что значение «Инстаграма» возрастает.

Что касается художественной литературы, то последняя книга, которую я прочитала, касалась искусственного интеллекта — это роман Виктора Пелевина «iPhuck 10». Книга читается непросто, это не легкое занимательное чтиво, впрочем, как и все у Пелевина. Я читала с перерывами, но не дочитать невозможно, настолько захватывает и вовлекает фантазия автора по поводу искусственного интеллекта.

Книга, которая сильно запомнилась, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Я думаю, что автор встала в один ряд хороших писателей. Для Татарстана это находка и победа в литературе.

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