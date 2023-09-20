Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские миротворцы в обострившихся в Нагорном Карабахе условиях продолжают выполнять свои функции. Их командование находится в тесном контакте с Азербайджаном, Арменией и представителями непризнанной республики, заявили в Минобороны России.

— Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента, — говорится в сообщении ведомства.

Из опасных районов Нагорного Карабаха российские миротворческие силы эвакуировали 2 261 мирного жителя, в том числе 1 049 детей. Все они находятся в базовом лагере миротворцев.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».



После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах в день начала «антитеррористических мероприятий локального характера» предложил Азербайджану немедленно «прекратить огонь». Его власти инициировали переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжались. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении.



К полудню сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13.00. В условиях указано, что ВС Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие, оставляют позиции и покидают территорию Азербайджана. Реализация процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами.



Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина