В Армении анонсировали встречу Пашиняна и Алиева в Гранаде

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде, сообщает «Интерфакс».

— В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров [Пашиняна и Алиева] в Гранаде 5 октября, — рассказали в Совбезе Армении.

В этот день ожидается пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета. Напомним, Пашинян ранее заявлял, что на встрече в Гранаде не будет подписано соглашение о мире с Азербайджаном.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13:00.



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Илина Хакимова