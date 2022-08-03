Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта.

— Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки, — передает «РИА Новости» заявление российского военного ведомства.

Фото: Минобороны Армении

Сегодня из-за обострения ситуации на линии разграничения в Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация.

В Минобороны Азербайджана сообщали, что утром 3 августа «члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района». Погиб один солдат-срочник.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью 2020 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В Баку в свою очередь утверждали, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры». Как развивались события — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Леухина