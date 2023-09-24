В центре Еревана проходят массовые акции протеста

В Ереване снова начались массовые акции протеста. Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики, передает ТАСС.

Сообщается, что у здания правительства собралось уже более 1 тысячи человек.

Протестующие продолжают заполнять площадь, перед Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений. Вход в здание правительства охраняет полиция, но уточняется, что люди собираются не перед ним, а перед импровизированной сценой.

Обстановка в настоящее время спокойная.



Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. В Минобороны страны заявили, что ее Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Пашинян сообщил, что Ереван, где на фоне ситуации в Нагорном Карабахе начались акции протеста, в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась 3 года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Илина Хакимова