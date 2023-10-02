Неизвестный снайпер обстрелял в Карабахе российско-азербайджанский патруль

В Нагорном Карабахе неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в городе Степанакерте. В результате стрельбы никто не пострадал.

Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту.

Накануне сообщалось, что власти Армении предоставили жилье более чем 47,3 тысячи переселенцев из Нагорного Карабаха. В Армению из Карабаха прибыли 100,4 тысячи переехавших. Регистрацию прошли 84,9 тысячи человек.



Власти Азербайджана рассказали подробности планов реинтеграции армян Нагорного Карабаха. Местным жителям пообещали соблюдение прав и свобод, в том числе на вероисповедание и использование своего языка. Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность.

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Айрат Назипов