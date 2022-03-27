Минобороны Азербайджана: войска из села Фаррух в Нагорном Карабахе не были выведены

В Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанские военные остаются на позициях в селе Фаррух в Нагорном Карабахе. Об этом передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, заявление Минобороны России от 27 марта не соответствует действительности. Кроме того, в министерстве отметили, что информация, распространенная российской стороной о том, что азербайджанская сторона нарушила режим перемирия, не соответствует действительности.

Накануне Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, с 24 по 25 марта они нанесли четыре удара БПЛА Bayraktar-TB 2 по подразделениям Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Сегодня в Минбороны России заявили, что после переговоров Азербайджан осуществил отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух. Также было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе Нагорно-Карабахской республики.

Дарья Акимова