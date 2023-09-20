В Минобороны Азербайджана прокомментировали гибель российских миротворцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Информация опубликована в соцсетях ведомства.

— Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте.

Сегодня вечером автомобиль с российскими военнослужащими был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в нем миротворцы погибли. После инцидента на место прибыли российские и азербайджанские представители следственных органов.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к нации. Он заявил, что его страна восстановила свой суверенитет и достигла всех целей за сутки операции в Нагорном Карабахе. Он добавил, что Азербайджан «пошел бы до конца», если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие.

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Айрат Назипов