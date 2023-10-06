«РИА Новости»: Москва не обсуждает вывод миротворцев из Карабаха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом «РИА Новости» сообщил осведомленный дипломатический источник.

— Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности, — рассказал источник.

Он уточнил, что речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Сейчас продолжается подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

На днях в Нагорном Карабахе неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль. Инцидент произошел в городе Степанакерте. В результате стрельбы никто не пострадал.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов