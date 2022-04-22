Пашинян заявил, что не будет подписывать документы с Азербайджаном без обсуждения с Нагорным Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет подписывать какие-либо документы с Азербайджаном без проведения общественного обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

— Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха, — приводит его слова «РИА Новости».



Фото: wikipedia.org

Несколько дней назад Пашинян и российский президент Владимир Путин договорились активизировать контакты Москвы, Баку и Еревана. Согласно совместному заявлению сторон, территории России и Армении не будут предоставляться для деятельности третьих стран, которые представляют угрозу биологической безопасности.

Недавно Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора затронули тему выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Также стороны подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трех­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.

Диана Жиленкова