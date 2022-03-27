Минобороны России: после переговоров Азербайджан отвел войска из района населенного пункта Фурух в Карабахе

В Министерстве обороны России заявили, что после переговоров Азербайджан осуществил отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно сообщению ведомства, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Аскеранском районе Нагорно-Карабахской республики. В результате перестрелки оказались ранены по два человека с каждой из сторон. Позднее командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановку удалось стабилизировать.

Накануне Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Кроме того, с 24 по 25 марта они нанесли четыре удара БПЛА Bayraktar-TB 2 по подразделениям Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Дарья Акимова