Армения обратилась в ОДКБ с просьбой оказать военную помощь

Армения потеряла 105 военнослужащих в боях с Азербайджаном. Страна обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Ключевая статья 4 Договора об ОДКБ гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора». И мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение, — приводит «Коммерсант» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пашинян подчеркнул, что не рассматривает военное вмешательство ОДКБ как единственную возможность для решения конфликта. Урегулирование возможно политическим или дипломатическим путем.

Также он заявил, что нет необходимости введения в стране военного положения, передает ТАСС.

В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Сегодня Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспортного средства ФСБ России, которое выполняло гуманитарную миссию.



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Татьяна Леухина