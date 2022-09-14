Армения обратилась в ОДКБ с просьбой оказать военную помощь
Армения потеряла 105 военнослужащих в боях с Азербайджаном. Страна обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
— Ключевая статья 4 Договора об ОДКБ гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора». И мы обратились в ОДКБ. Дан ход процессу, который должен получить свое решение, — приводит «Коммерсант» его слова.
Пашинян подчеркнул, что не рассматривает военное вмешательство ОДКБ как единственную возможность для решения конфликта. Урегулирование возможно политическим или дипломатическим путем.
Также он заявил, что нет необходимости введения в стране военного положения, передает ТАСС.
В организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Сегодня Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспортного средства ФСБ России, которое выполняло гуманитарную миссию.
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