Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В оборонном ведомстве добавили, что продолжается подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Охрана указанных мест организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.

— На 5 октября сдано: 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств ПВО, 105 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru (архив)

В Минобороны добавили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

На днях в Нагорном Карабахе неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль. Инцидент произошел в городе Степанакерте. В результате стрельбы никто не пострадал.



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Айрат Назипов