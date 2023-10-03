СМИ: Азербайджан задержал экс-руководителей Нагорного Карабаха

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, а также бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АРА.

Уточняется, что Араика Арутюняна везут в Баку. Все остальные задержанные уже доставлены в столицу Азербайджана.

Напомним, экс-главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению. Его доставили в Баку. Варданяну предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны, за что грозит до 14 лет лишения свободы.

Спустя три дня генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.



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Айрат Назипов