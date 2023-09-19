Российские миротворцы начали эвакуировать жителей из опасных районов Карабаха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские миротворцы стали эвакуировать гражданское население из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим, сообщает Минобороны России.

— С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения, — сказано в сообщении.

В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти пострадавшим, в том числе четырем детям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Командование российского миротворческого контингента призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса.

Сегодня Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Они осудили действия Баку и считают их «неоправданными и заранее спланированными».

Сложившуюся ситуацию в этом регионе обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери. Встреча проходит в Тегеране.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов