Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности в Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.

На 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Миротворцы провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах и осуществили сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передает «РИА Новости».

Сегодня постпред страны в организации Виктор Биягов на экстренном заседании постоянного совета ОДКБ заявил, что Армения ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Биягов выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора.



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Татьяна Леухина