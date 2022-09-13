Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности в Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
На 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Миротворцы провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах и осуществили сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передает «РИА Новости».
Сегодня постпред страны в организации Виктор Биягов на экстренном заседании постоянного совета ОДКБ заявил, что Армения ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Биягов выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора.
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