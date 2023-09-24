В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

В Баку создали специальную правительственную рабочую группу для решения вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Об этом заявил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

— Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости, — заявил Гаджиев.

Он также обратил внимание, что гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции».

— Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше, — подчеркнул помощник президента Азербайджана.



Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13:00.



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Илина Хакимова