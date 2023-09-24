Пашинян: структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, неэффективны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что структуры безопасности, в которых в настоящее время состоит его страна, являются неэффективными, сообщает ТАСС, ссылаясь на видеообращение министра к соотечественникам.

— Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении, — сказал он.

Пашинян считает, что Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, передает его слова «РИА Новости».

— Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги, — сказал он.

Премьер-министр Армении призвал партнеров «уважать государство и суверенитет», однако не стал называть адресатов своих слов. Помимо этого Пашинян призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.

В среду президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13:00.



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Илина Хакимова