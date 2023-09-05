Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кулаков

Командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначили генерал-майора Кирилла Кулакова, сообщает Минобороны России.



Командование миротворческим контингентом возложено на Кулакова с 3 сентября 2023 года. С марта 2017 года он занимал должность командира Казанского высшего военного командного училища.

На посту командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе он сменил Александра Ленцова, назначенного на эту должность в апреле 2023 года.

В сентябре прошлого года Кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министр страны Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

В январе этого года на заседании правительства Армении Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов. В августе Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко