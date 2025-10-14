Осудили и отпустили: в Казани освобожден от наказания экс-ректор КХТИ Сергей Юшко

В прениях прокурор просила посадить его на 5 лет, но срок давности по делу истек

Фото: Айдар Раманкулов

Обвинительным приговором и освобождением от наказания сегодня закончился повторный процесс Вахитовского суда Казани по одному эпизоду дела Сергея Юшко. Бывшему ректору назначили реальный срок в 3 года колонии общего режима и тут же применили норму о сроке давности, вследствие чего отбывать наказание бывшему ректору КНИТУ-КХТИ не придется, сообщает с места журналист «Реального времени».

Сам Юшко заявлял о невиновности с первых дней расследования. Свой первый, оправдательный приговор он выслушал еще в январе 2024 года, когда Вахитовский суд Казани отверг доказательства обвинения сразу по двум эпизодам с заявленным силовиками ущербом на 11 млн рублей. Тот приговор успел вступить в силу, однако в Шестом кассационном суде общей юрисдикции частично удовлетворили представление прокуратуры Татарстана — утвердили оправдание по эпизоду с зарплатой за 13 лет совместительства на постах в технопарке «Идея» и вузе и отменили по эпизоду с проведением семинара. Именно в этой части дело сегодня дошло до итогового решения.

Напомним, в прениях гособвинитель Виктория Аюпова запрашивала для обвиняемого 5 лет колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей, отмечая, что его исправление без изоляции от общества невозможно. Адвокаты Олег Шемаев и Александр Погодин в свою очередь настаивали на новом оправдании и упрекали прокурора в игнорировании норм УПК РФ о сроках давности. Они заявляли — в данном случае этот срок истек еще в декабре 2023-го.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Сергей Юшко указывал — следователь специально не отразил в обвинении тот факт, что договор между вузом и частным образовательным учреждением технопарка «Идея» заключался по итогам электронных торгов, на которых при наличии трех претендентов было сделано 120 шагов с понижением начальной — максимальной — цены. «Я не виновен, прошу меня оправдать», — обращался бывший ректор к суду.

Высокий пост в вузе ВИП-фигурант оставил не добровольно — после возбуждения дела его временно отстранили решением руководства Минобрнауки РФ, а в ходе следствия истек срок контракта. В настоящее время официальных должностей в КХТИ Юшко не занимает, он является членом-корреспондентом Академии наук Татарстана и руководит инновационным предприятием ООО «Север Фармасьютикалз».

Фабула дела не менялась. СК и прокуратура обвиняли Сергея Юшко в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 1,4 млн рублей с 10-кратной переплатой за проведение семинара. По версии силовиков, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ на семинаре «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании специалистов из Индии и Японии, за мероприятие вуз переплатил 1 млн 396 тысяч рублей. Сам Юшко в ту пору уже трудился в КХТИ, но возглавил его лишь в 2017-м.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

В защиту Юшко на суде выступали два других экс-ректора КХТИ — Сергей и Герман Дьяконовы, а также бывший первый вице-премьер Татарстана, он же экс-председатель совета директоров технопарка «Идея» Равиль Муратов.

На старте повторного процесса представитель потерпевшего вуза, начальник отдела претензионно-исковой работы Эльвира Баландина сообщала — свидетелем тех событий не была и не может утверждать, что преступление совершалось. На вопрос гособвинителя — подтверждает ли потерпевшая сторона причинение ущерба КНИТУ-КХТИ, Баландина сообщила: на предварительном следствии она называла сумму из постановления следователя. «Пока не доказано», — добавила она.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Расследование этого дела началось еще в апреле 2020-го. С показательным выводом действующего ректора в наручниках из здания вуза.

Ирина Плотникова