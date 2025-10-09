За пределами срока давности: прокурор запросила 5 лет колонии для экс-ректора КХТИ Сергея Юшко

В Вахитовском суде близится к финалу новый процесс над бывшим завкафедрой, деканом и главой вуза — ранее его частично оправдали

Фото: Михаил Захаров

«Исправление без изоляции от общества невозможно», — такую позицию в отношении бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко озвучила сегодня гособвинитель в Вахитовском суде Казани. В прениях она запросила для него 5 лет колонии. Сам подсудимый вину в каком-либо преступлении наотрез отрицает, более того, по делу истек срок давности, передает с заседания журналист «Реального времени».

Расследование этого дела началось еще в апреле 2020-го. С показательным выводом действующего ректора в наручниках из здания вуза.

На первом процессе прокуроры запрашивали для Сергея Юшко наказание в 6 лет и 7 месяцев колонии. Однако в январе 2024-го Вахитовский суд Казани полностью оправдал Сергея Юшко по обвинению в двух аферах на 11 млн рублей. Верховный суд РТ с этим согласился, и приговор вступил в силу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Задний ход делу в ноябре 2024-го дала кассационная инстанция в Самаре, изучив доводы представления прокуратуры Татарстана. Тогда тройка судей подтвердила законность оправдания Юшко по эпизоду с зарплатой за 13 лет совместительства на постах в технопарке «Идея» и вузе, но отправила на пересмотр материалы по эпизоду проведения семинара. И указала на пробелы в оценке доказательств обвинения по этой истории.

Нюанс лишь в том, что срок давности по данному эпизоду истек еще в декабре 2023 года. Так что на старте повторного процесса, в феврале 2025-го, у подсудимого было право указать на срок давности и получить освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующему обстоятельству.

Однако тогда адвокаты обвиняемого Олег Шемаев и Александр Погодин заявили — Юшко согласен на прекращение преследования лишь с формулировкой об отсутствии состава преступления.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Фабула дела не менялась. СК и прокуратура обвиняют Сергея Юшко в мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму 1,4 млн рублей с 10-кратной переплатой за проведение семинара. По версии силовиков, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ на семинаре «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании специалистов из Индии и Японии, за мероприятие вуз переплатил 1 млн 396 тысяч рублей. Сам Юшко в ту пору уже трудился в КХТИ, но возглавил его лишь в 2017-м.

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Виктория Аюпова сегодня просила суд критически отнестись к показаниям подсудимого. Она назвала не соответствующим действительности его довод, что условия договора не предусматривали непременное участие иностранных педагогов, лишь устанавливали 40 обязательных часов занятий. «Исполнитель должен был обеспечить участие двух преподавателей из Индии и трех из Японии», — сослалась она на конкретный пункт аукционного техзадания.

Срок давности в речи гособвинителя не упоминался вовсе. Что крайне удивило и даже возмутило защиту.

«Прямо скажу — шок и трепет меня пронзил от того размера наказания, которое запросила прокуратура: 5 лет колонии, арест в зале суда. Все это тем более странно, что срок давности истек почти два года назад. Почему прокурор об этом не сказала?» — сообщил суду адвокат Олег Шемаев.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что на старте процесса представитель потерпевшего вуза, начальник отдела претензионно-исковой работы Эльвира Баландина сообщала — свидетелем тех событий не была и не может утверждать, что преступление совершалось. На вопрос гособвинителя, подтверждает ли потерпевшая сторона причинение ущерба КНИТУ-КХТИ, Баландина сообщила: на предварительном следствии она называла сумму из постановления следователя. «Пока не доказано», — добавила она.

В прениях на прошлом процессе Сергей Юшко делился деталями того договора, что вошел во второй эпизод дела. Помимо технопарка, в тендере тогда участвовали еще две компании.

«Эти торги шли почти пять часов и были самыми длинными в истории Агентства по госзаказу РТ — было 120 шагов на понижение, и цена контракта снизилась на 52%. Наименьшую цену предложил технопарк «Идея», — рассказывал подсудимый. — Деньги поступили не мне, а на счет технопарка».

Председателем аукционной комиссии со стороны вуза выступал проректор Ильдар Абдуллин (позже осужденный по двум делам о контрактах КХТИ, — прим. ред.), а в ее состав входил проректор Валерий Аляев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отказ от иностранных педагогов, со слов Юшко, был вынужденным. Деньги были выделены под конец финансового года, и быстро организовать приезд зарубежных специалистов просто не успевали. При этом вопрос, проводить ли семинар с отечественными преподавателями либо возвращать деньги в бюджет, согласовывался с заказчиком, подчеркивал обвиняемый.

«Замену иностранцев на российского специалиста, а также самого специалиста предложил именно КНИТУ. Никто никакой тайны из этого не делал, все процедуры носили открытый характер, акт выполненных работ согласован и подписан двумя проректорами и ректором университета, а ректор КНИТУ как член совета директоров «Идея» в феврале 2014 года проголосовал за одобрение данной сделки», — отмечал бывший директор технопарка и добавлял, что «до копейки отчитался по этому договору» перед советом директоров «Идеи».

О своей невиновности ректор твердил на предварительном следствии и в суде. В его защиту свидетельствовали и бывший первый вице-премьер Татарстана, экс-председатель совета директоров технопарка «Идея» Равиль Муратов, и два бывших ректора КНИТУ-КХТИ Сергей и Герман Дьяконовы.

«В обвинительном заключении нет никаких данных о том, каким образом я похитил деньги, оставшиеся на расчетном счете «Идеи», каким образом я их вывел и распорядился по собственному усмотрению. Спрашивается: почему такие данные не приводятся? Да потому что этого просто не было! Средства остались на расчетном счете и были использованы исключительно в уставных целях данного акционерного общества, в котором я являлся исключительно наемным работником и никогда не был бенефициаром», — аргументировал свою позицию Сергей Юшко.



Ирина Плотникова