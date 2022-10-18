В суде Казани допрашивают бывшего вице-премьера Татарстана Равиля Муратова

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу Равиля Муратова. Бывший первый вице-премьер РТ и помощник президента республики заявлен свидетелем защиты по делу ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Об этом с заседания суда сообщает журналист «Реального времени».



73-летний ВИП-свидетель участвует в заседании по видеоконференцсвязи из зала Ялтинского горсуда. В Ялту он перебрался из Казани несколько лет назад. Впрочем, суду представился жителем Казани и помощником главы Татарстана на общественных началах.

На посту первого вице-премьера Равиль Муратов работал почти 20 лет — с 1995-го по 2013 год, при этом с 2006-го занимал должность председателя совета директоров технопарка «Идея», директором которого являлся Сергей Юшко.

Напомним, временно отстраненного от должности ректора казанского вуза Юшко обвиняют в мошенничестве с «фиктивным трудоустройством» и получением из бюджета зарплаты завкафедрой, профессора и декана в 2004—2017 годах на общую сумму 9,8 млн рублей. По версии следствия, эти обязанности он не выполнял, поскольку был занят на полную ставку в качестве руководителя технопарка «Идея». Второй аферой силовики считают расходы в 1,4 млн рублей на проведение учебного семинара в 2013 году, полагая, что затраты составили всего 129 тысяч, в том числе за счет невыполнения техзадания по привлечению иностранных лекторов.

Причастность к каким-либо преступлениям ректор отрицает. Его интересы в суде защищают казанский адвокат Олег Шемаев и его московский коллега Александр Погодин.

На заседании суда Муратов подтвердил, что возглавлял Совет директоров технопарка с самого начала его создания в 2000-х до апреля 2022 года. Сказал, что инициатором назначения Юшко директором ИПТ «Идея» был он сам, однако эта кандидатура согласовывалась и с первым президентом республики Минтимером Шаймиевым и Кабинетом министров РТ, а также с акционерами из РОСНАНО, «Татнефтехиминвестхолдинга» и инвестиционно-венчурного фонда РТ. При этом сам Юшко членом совета директоров не являлся, а никаких денежных дивидендов от вложений в технопарк акционеры не получали.