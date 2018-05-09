Муратов Равиль Фатыхович

Общая информация

Родился в с. Тюрнясево Октябрьского района Татарской АССР.

Образование:

1980 г. — Всесоюзный заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли».

Трудовая деятельность:

1968 — 1970 гг. — служба в Таманской дивизии, г. Москва.

1970 — 1972 гг. — сменный технолог Тюрнясевского спиртзавода, Октябрьский район ТАССР.

1972 — 1974 гг. — слесарь-монтажник, плотник Воронежского участка Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината, г. Москва.

1974 -1976 гг. — директор Мамыковского розничного торгового предприятия Октябрьского райпо ТАССР.

1976 — 1979 гг. — заместитель председателя правления Октябрьского райпо по торговле, г. Нурлат ТАССР.

1979 — 1983 гг. — председатель правления Чистопольского райпо.

1983 — 1987 гг. — заместитель председателя правления Татпотребсоюза, г. Казань.

1987 — 1989 гг. — министр торговли Татарской АССР.

1989 — 1991 гг. — заместитель председателя совета Министров ТССР.

1991 — 1995 гг. — заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

1995 — 2013 гг. — первый заместитель премьер-министра РТ.

1996 — 1997 гг. — глава совета директоров транснациональной компании «Укртатнафта».

1997 — 1999 гг. — председатель совета директоров ОАО «КАМАЗ».

1997 — 2000 гг. — председатель совета директоров АО «Татинком».

2006 г. — председатель совета директоров ОАО «ИПТ „Идея“.

2013 г. — председатель совета Регионального общественно-государственного объединения „Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан“.

С января 2014 г. — помощник Президента РТ.

Доктор экономических наук, действительный член Международной академии международных процессов и технологий, действительный член Российской Академии естественных наук по секции „Экономика и социология“, академик Международной кадровой академии.

Награжден орденом „Знак Почета“ (1986 г.), почетной грамотой РТ (1999 г.), медалями „В память 850-летия Москвы“, „300 лет Российскому флоту“, „За укрепление боевого содружества“, золотой медалью Петра I „За заслуги в деле возрождения науки и экономики России“, почетной грамотой Кабинета министров Украины, орденом Дружбы (2006 г.), „За заслуги перед Отечеством“ IV степени (2009 г.), медалью „В память 1000-летия Казани“ (2005 г.).

Автор книги „Дорогу осилит идущий“, ряда научных монографий.

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