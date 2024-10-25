Путин начал заключительную встречу в рамках саммита БРИКС в Казани

Фото: скриншот трансляции Кремля

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Двусторонняя встреча глав государств стала заключительной в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Накануне российский президент встретился с главами Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой, Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани, Палестины Махмудом Аббасом, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Вьетнама Фам Минь Тинем, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой ответил на десятки вопросов журналистов со всего света.

Милорад Додик заявил, что Республика Сербская хотела бы стать частью БРИКС и будет пытаться подключить всю Боснию и Герцеговину.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что сотрудничество между государствами развивается в духе взаимного уважения, а политические контакты расширяются.

Олег Исаков