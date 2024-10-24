Владимир Путин — о торговле с Лаосом: есть хорошие тенденции для развития
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в рамках саммита БРИКС в Казани отметил хорошие тенденции развития взаимной торговли между странами.
Глава государства подчеркнул, что абсолютные показатели товарооборота пока скромные, но они увеличиваются в разы.
— Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются, — сказал Путин.
Ранее президент России пригласил Сисулита принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.