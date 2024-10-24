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Владимир Путин — о торговле с Лаосом: есть хорошие тенденции для развития

20:02, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин — о торговле с Лаосом: есть хорошие тенденции для развития
Фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в рамках саммита БРИКС в Казани отметил хорошие тенденции развития взаимной торговли между странами.

Глава государства подчеркнул, что абсолютные показатели товарооборота пока скромные, но они увеличиваются в разы.

— Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются, — сказал Путин.

Ранее президент России пригласил Сисулита принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Олег Исаков

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