В Казани началась двусторонняя встреча между президентами России и Боливии
В рамках XVI саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой.
В начале встречи российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются в различных областях, а позиции по ключевым принципам мироустройства во многом совпадают.
Путин также подчеркнул, что на саммите БРИКС+ в Казани голос Латинской Америки прозвучал с особой силой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.