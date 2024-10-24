В Казани началась двусторонняя встреча между президентами России и Боливии

Фото: скриншот трансляции Кремля

В рамках XVI саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой.

В начале встречи российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются в различных областях, а позиции по ключевым принципам мироустройства во многом совпадают.

Путин также подчеркнул, что на саммите БРИКС+ в Казани голос Латинской Америки прозвучал с особой силой.

Олег Исаков