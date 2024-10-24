Владимир Путин проводит на полях саммита БРИКС встречу с генсеком ООН Гутерришем
В Казани началась двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
До этих переговоров российский лидер встретился с главами Боливии, Мавритании, Палестины, Лаоса, а также провел большую пресс-конференцию. По планам у Владимира Путина осталось две встречи.
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