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Владимир Путин проводит на полях саммита БРИКС встречу с генсеком ООН Гутерришем

22:23, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин проводит на полях саммита БРИКС встречу с генсеком ООН Гутерришем
Фото: скриншот трансляции Кремля

В Казани началась двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

До этих переговоров российский лидер встретился с главами Боливии, Мавритании, Палестины, Лаоса, а также провел большую пресс-конференцию. По планам у Владимира Путина осталось две встречи.

Олег Исаков

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