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Встреча с Милорадом Додиком станет для Путина заключительной на саммите БРИКС в Казани

22:41, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Встреча с Милорадом Додиком станет для Путина заключительной на саммите БРИКС в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком станет для российского лидера заключительной на саммите БРИКС в Казани.

Сейчас Путин находится на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, после этого пройдет встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Олег Исаков

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