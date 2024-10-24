Встреча с Милорадом Додиком станет для Путина заключительной на саммите БРИКС в Казани
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком станет для российского лидера заключительной на саммите БРИКС в Казани.
Сейчас Путин находится на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, после этого пройдет встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
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