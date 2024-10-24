Владимир Путин и президент Мавритании проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани

В рамках проходящего в Казани саммита стран БРИКС начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани.

На встрече российский лидер заявил, что страна приветствует вступление Африканского союза в «Большую двадцатку». Он также отметил, что между Россией и Африканским союзом сложились тесные отношения.

Со своей стороны, президент Мавритании подчеркнул, что его страна не пожалеет усилий для укрепления и развития отношений с Россией.

Олег Исаков