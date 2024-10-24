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Президент России начал двустороннюю встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом

20:20, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент России начал двустороннюю встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом. В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия передала более 800 тонн гуманитарных грузов для палестинцев, включая медикаменты и продукты питания.

Также Путин отметил, что обстановка на Ближнем Востоке не только не улучшилась, но деградирует.

— Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития. Предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность, — подчеркнул президент России. — Добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, на известной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого, суверенного Палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.

Олег Исаков

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