В Казани началась двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама

Фото: скриншот трансляции Кремля

В столице Татарстана началась двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Российский лидер начал переговоры с теплых слов о последней встрече двух глав государств. Кроме того, он отметил рост торговли и товарооборота между странами.

Владимир Путин сказал, что политический диалог между странами имеет интенсивный и содержательный характер.

— Товарооборот России и Вьетнама растет, в январе — августе он прибавил 25%, — подчеркнул Путин. — Поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС.

Олег Исаков