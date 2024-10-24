В Казани началась двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама
В столице Татарстана началась двусторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.
Российский лидер начал переговоры с теплых слов о последней встрече двух глав государств. Кроме того, он отметил рост торговли и товарооборота между странами.
Владимир Путин сказал, что политический диалог между странами имеет интенсивный и содержательный характер.
— Товарооборот России и Вьетнама растет, в январе — августе он прибавил 25%, — подчеркнул Путин. — Поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к работе БРИКС.
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