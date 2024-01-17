Водителей просили воздержаться от поездок по трассе М-12 в ближайшие сутки

Водителей отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки. Об этом написала пресс-служба «Автодора».

Автомобилистам, которые оказались на участке трассы от Канаша до Шали, где временно нет движения, оказывают помощь аварийные комиссары и МЧС. «Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника», — добавили в «Автодоре».

Напомним, на трассе М-12 «Восток» в Татарстане с 06.00 ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. В «Автодоре» уточнили, что «временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684 — 836 км (от Канаша до Шали)».

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку. На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20.40 и вовсе ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой.



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Галия Гарифуллина