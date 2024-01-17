Заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане ликвидировали

Заторы на участке трассы М-12 «Восток» в Татарстане удалось устранить. Об этом рассказали в «Автодоре».

— По состоянию на 13.30 на М-12 «Восток» из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684—836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо, — говорится в сообщении.



Напомним, сегодня с 06.00 на трассе М-12 «Восток» ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой. Временно не было движения на участке 684—836 км (от Канаша до Шали). Водителям рекомендовали отложить дальние поездки по трассе М-12 в Татарстане в ближайшие сутки.

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Галия Гарифуллина