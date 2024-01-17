На участке дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск ввели ограничение движения всех видов транспорта

На участке федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре) временно ввели ограничение движения всех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Движение ограничили с 05.30 мск на участке трассы км 199+500 — км 218+743.

Уточняется, что проезд смогут возобновить только после наступления благоприятных погодных условий. Пока за улицах — сильный боковой ветер, снег, низовая метель и ограниченная видимость.

С 6 утра сегодняшнего дня в Татарстане ввели ограничения движения и на трассе М-12 «Восток» на участке 684 — 836 км (от Канаша до Шали) из-за непогоды.

С раннего утра 16 января на трассах в Татарстане случился беспрецедентный коллапс из-за непогоды. В шесть вечера на автодороге М-12, а фактически на участке пути Казань — Набережные Челны, пробка растянулась почти на 17 километров. На трассе произошло массовое ДТП, в которое попали более 10 грузовиков. Прокуратура организовала проверку. На трассе М-5 «Урал» в Татарстане с 20.40 и вовсе ввели ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой.



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Илина Хакимова