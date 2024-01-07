Разместились в ПВР более 100 жителей Белгорода

В пунктах временного размещения (ПВР) на территории Белгородской области и в соседних регионах сегодня находятся более 100 человек.

— Сегодня и вчера по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в пунктах временного размещения граждан, — сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Андрей Чесноков в своем telegram канале.

По его словам, белогородцев обеспечили проводольственными наборами. Также их ждет трехразовое питание и помощь медицинских специалистов.

— К сожалению, в последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР, — написал в своем telegram канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд. Ночью на 5 января над Белгородской областью отечественные силы ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», запущенных Вооруженными силами Украины.





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Галия Гарифуллина